Повторная идентификация пенсионеров за границей: на что обратить внимание до 31 декабря

Придется ли снова проходить идентификацию до конца года, если вы уже прошли ее в этом году.

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Пенсионный фонд Украины предоставил разъяснения относительно прохождения физической идентификации пенсионерами, которые временно проживают за границей.

В ведомстве отмечают, что пенсионеры и их родственники часто обращаются с вопросами о необходимости повторного прохождения идентификации в течение одного года.

Согласно статье 47-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», выплата пенсии лицам, которые временно находятся за пределами Украины, осуществляется при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

В ПФУ пояснили, что если пенсионер уже прошел идентификацию в текущем году и его личность была надлежащим образом подтверждена, повторно проходить процедуру до конца года не требуется.

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