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Можно ли освободить лицо от уголовной ответственности после ДТП, если виновник примирился с потерпевшим — позиция ОП КУС ВС

16:12, 17 июня 2026
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В статье 46 УК Украины, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим, не указано о невозможности ее применения к «двухобъектным» уголовным правонарушениям.
Можно ли освободить лицо от уголовной ответственности после ДТП, если виновник примирился с потерпевшим — позиция ОП КУС ВС
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Для применения института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим необходимо установить наличие только тех условий и оснований, которые непосредственно указаны в ст. 46 УК Украины. Установление иных дополнительных требований в качестве предпосылки для применения положений данной статьи является неправильным.

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К таким выводам пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 629/612/25.

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 286 УК Украины. В кассационной жалобе защитник считает, что уголовное производство подлежало закрытию на основании ст. 46 УК Украины, поскольку обвиняемый примирился с потерпевшим и возместил причиненный ущерб.

Оценивая указанные кассационные требования, объединенная палата КУС ВС указала, что уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК Украины, относится к так называемым двухобъектным — в которых вред причинен как частным интересам физического лица, так и публичным интересам. В ст. 46 УК Украины не указано о невозможности применения ее положений в случае совершения «двухобъектных» уголовных правонарушений.

Для освобождения лица от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим требуется наличие исчерпывающего перечня условий и оснований. Так, в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 16 января 2019 года (дело № 439/397/17) констатировано, что в ст. 46 УК Украины предусмотрены обязательные условия (предпосылки) и основания освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим:

  1. условие — совершение лицом впервые уголовного проступка либо неосторожного нетяжкого преступления, за исключением коррупционных уголовных правонарушений, уголовных правонарушений, связанных с коррупцией; совершение нарушений правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управлявшими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического либо иного опьянения либо находившимися под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;
  2. основание — примирение виновного с потерпевшим и возмещение причиненного ущерба либо устранение причиненного вреда. Добавление к этим условиям или основаниям каких-либо иных является недопустимым, поскольку ограничит возможность применения института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением по сравнению с законодательными положениями.

Постановление ОП КУС ВС от 1 июня 2026 года по делу № 629/612/25 (производство № 51-4265кмо25).

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