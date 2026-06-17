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Чи можна звільнити особу від кримінальної відповідальності після ДТП, якщо винуватець помирився з потерпілим – позиція ОП ККС ВС

16:12, 17 червня 2026
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У статті 46 КК України, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим, не вказано про неможливість її застосування до «двооб’єктних» кримінальних правопорушень.
Чи можна звільнити особу від кримінальної відповідальності після ДТП, якщо винуватець помирився з потерпілим – позиція ОП ККС ВС
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Для застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим потрібно встановити наявність лише тих умов і підстав, які безпосередньо зазначені у ст. 46 КК України. Встановлення інших додаткових вимог як передумови для застосування положень цієї статті є неправильним.

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Таких висновків дійшла об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 629/612/25.

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 286 КК України. У касаційній скарзі захисник вважає, що кримінальне провадження підлягало закриттю на підставі ст. 46 КК України, оскільки обвинувачений примирився з потерпілим та відшкодував збитки.

Оцінюючи зазначені касаційні вимоги, об’єднана палата ККС ВС вказала, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 286 КК України, належить до так званих двооб’єктних – у яких шкода завдана як приватним інтересам фізичної особи, так і публічним інтересам. У ст. 46 КК України не вказано про неможливість застосування її положень у разі вчинення «двооб’єктних» кримінальних правопорушень.

Для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням із потерпілим вимагається наявність вичерпного переліку умов та підстав. Так, у постанові Великої Палати Верховного Суду від 16 січня 2019 року (справа № 439/397/17) констатовано, що у ст. 46 КК України передбачені обов’язкові умови (передумови) та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим: 1) умова – вчинення особою вперше кримінального проступку чи необережного нетяжкого злочину, за винятком корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією; вчинення порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; 2) підстава – примирення винного з потерпілим та відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди. Додавання до цих умов чи підстав будь-яких інших недопустиме, оскільки обмежить можливість застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням порівняно із законодавчими положеннями.

Постанова ОП ККС ВС від 1 червня 2026 року у справі № 629/612/25 (провадження № 51-4265кмо25).

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