За п’ять місяців 2026 року ВРП звільнила 78 суддів

65 суддів було звільнено за загальними обставинами, а ще 13 суддів за особливими обставинами.

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Протягом п’яти місяців 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 78 суддів. Про це повідомила ВРП.

За загальними обставинами звільнено 65 суддів, а саме:

у зв’язку з поданням заяв про відставку – 62;

у зв’язку з поданням заяв за власним бажанням – 3.

За особливими обставинами Вища рада правосуддя звільнила 13 суддів, а саме:

за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 12;

на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 1.

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