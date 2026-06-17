За пять месяцев 2026 года ВСП уволил 78 судей
12:44, 17 июня 2026
65 судей были уволены по общим обстоятельствам, а еще 13 судей — по особым обстоятельствам.
В течение пяти месяцев 2026 года Высший совет правосудия принял решения об увольнении 78 судей. Об этом сообщил ВСП.
По общим обстоятельствам уволены 65 судей, а именно:
- в связи с подачей заявлений об отставке — 62;
- в связи с подачей заявлений по собственному желанию — 3.
По особым обстоятельствам Высший совет правосудия уволил 13 судей, а именно:
- за совершение существенного дисциплинарного проступка — 12;
- на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлением и рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины — 1.
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