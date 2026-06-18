Верховный Суд не разрешил выселение военнослужащего из дачного дома бывшей тещи

Суды отказали в выселении военнослужащего из дачного дома, учитывая, что это его единственное постоянное жилье.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 756/10234/23 подтвердил, что выселение военнослужащего из дачного дома, который является его единственным и постоянным местом проживания, было бы непропорциональным вмешательством в право на жильё, даже если дом принадлежит другому лицу на праве собственности.

По данным дела, в суд обратилась истец — мать бывшей жены военнослужащего с требованием устранить препятствия в пользовании земельным участком и дачным домом путём выселения бывшего мужа своей дочери. Истец указывала, что после расторжения брака в 2019 году ответчик перестал быть членом её семьи, однако продолжает проживать в доме и пользоваться земельным участком без правовых оснований.

Суд первой инстанции согласился с этими доводами и удовлетворил иск, обязав ответчика освободить дом и земельный участок.

Однако апелляционный суд отменил это решение. Суд установил, что ответчик является военнослужащим, участником боевых действий, а спорный дом фактически является его единственным жильём. При этом собственница имущества постоянно проживает а собственной квартире во Львове.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд напомнил, что согласно статье 47 Конституции Украины никто не может быть принудительно лишён жилья иначе как на основании закона и по решению суда. Также суд обратил внимание на гарантии статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая предусматривает право лица на уважение к своему жилью.

Коллегия судей подчеркнула, что согласно практике Европейского суда по правам человека утрата жилья является наиболее крайней формой вмешательства в право на уважение жилища. Поэтому даже в случаях, когда законные основания пользования жильём прекращены, суд обязан оценить, является ли выселение необходимым и пропорциональным поставленной цели.

Кроме того, Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда о том, что при установленных обстоятельствах выселение ответчика из его единственного фактического места проживания было бы непропорциональным вмешательством в его право на жильё и противоречило бы гарантиям статьи 8 Конвенции. Суд исходил из того, что хотя спорное имущество принадлежит истице на праве частной собственности, ответчик длительное время проживает в доме, имеет с ним устойчивую жизненную связь, оплачивает расходы на его содержание, а также не обеспечен другим жильём. Также был учтён его статус военнослужащего и участника боевых действий, а также то, что между сторонами существует неразрешённый спор о расходах на ремонт дома.

Кроме того, суд обратил внимание, что истец не предоставила надлежащих доказательств того, что ответчик фактически препятствует ей пользоваться или распоряжаться спорным имуществом.

С учётом совокупности установленных обстоятельств суд пришёл к выводу, что выселение ответчика из единственного жилья, с которым он имеет длительную и устойчивую связь, не будет соответствовать требованиям пропорциональности и противоречит гарантиям статьи 8 Конвенции и практике Европейского суда по правам человека.

Верховный Суд также отклонил доводы истца о том, что предметом спора было только устранение препятствий в пользовании имуществом. Суд указал, что исковые требования напрямую касались устранения таких препятствий именно путём выселения ответчика, поэтому апелляционный суд рассмотрел дело в пределах заявленных требований.

Вместе с тем коллегия судей подчеркнула, что право собственности истца на спорное имущество не оспаривается. Собственница не лишена возможности обратиться в суд с другими требованиями, в частности относительно устранения препятствий в доступе к имуществу, установления порядка пользования им или выселения ответчика по основаниям, которые не были предметом рассмотрения в данном деле.

В итоге Верховный Суд пришёл к выводу об оставлении кассационной жалобы без удовлетворения, а постановления апелляционного суда — без изменений.

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