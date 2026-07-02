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Россия атаковала Киев с помощью дронов и баллистических ракет: разрушены многоэтажные дома в 6 районах, горела гостиница

08:19, 2 июля 2026
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Наибольшие разрушения понесли Дарницкий, Шевченковский и другие районы города.
Россия атаковала Киев с помощью дронов и баллистических ракет: разрушены многоэтажные дома в 6 районах, горела гостиница
Фото: Нацполиция
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В ночь на 2 июля Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Киеву, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. По состоянию на 08:00, по информации главы МВД Игоря Клименко, известно о 11 погибших. Еще более 30 человек получили ранения, среди которых, по данным Нацполиции, двое малолетних детей и сотрудник ГСЧС.

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Всего по Киеву в результате российского обстрела пострадали более 20 жилых домов. Спасатели продолжают работать на 15 объектах.

По данным ГСЧС, в результате обстрела возникли пожары и разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов в нескольких районах столицы.

Дарницкий район

В районе зафиксированы частичные разрушения пятиэтажного и девятиэтажного жилых домов, повреждены верхние этажи 16-этажного здания, а также частные дома.

По словам Виталия Кличко, в результате попадания в девятиэтажный жилой дом разрушены конструкции с первого по шестой этажи.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, на этом объекте удалось спасти 17 человек, 7 из них — деблокировали из смертельной ловушки. К сожалению, один человек погиб. Есть информация о пропавших без вести

Шевченковский район

Здесь произошел пожар на общей крыше семиэтажного жилого дома и здания гостиницы. По другим адресам зафиксировано разрушение пятиэтажного дома, возгорание ещё в одном пятиэтажном жилом доме на площади 300 квадратных метров, а также пожар в трёхэтажном нежилом здании.

Голосеевский район

В 16-этажном жилом доме возник пожар на техническом этаже.

Печерский район

Поврежден девятиэтажный жилой дом. Также произошел пожар на первом и втором этажах здания на площади около 200 квадратных метров. Спасатели эвакуировали одного человека.

Оболонский район

На территории складской площадки возник пожар. В ближайшее пожарно-спасательное подразделение люди доставили пострадавшего, которому спасатели оказали первую домедицинскую помощь.

Святошинский и Деснянский районы

В Святошинском районе повреждены два частных жилых дома. В Деснянском районе повреждено девятиэтажное жилое здание.

Фото и видео: Игори Клименко

Фото: ГСЧС

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