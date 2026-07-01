Владимир Зеленский: надеюсь, что Польша поддержит евроинтеграцию Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина является сильным партнером и хорошим другом нашим соседям.

Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша имеют определенные трудности в истории, однако сейчас необходимо единство в вопросах безопасности Украины, которая защищает ЕС. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине.

«Мы соседи, и, конечно, у нас есть определенные трудности в нашей истории. Но вы знаете, большинство стран в истории имеют трудности в прошлом. Однако мы сейчас живем в настоящем, у нас есть агрессия против нас, мы защищаем ЕС. И мы должны думать о безопасности для нашего народа в будущем», — сказал Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина является сильным партнером и хорошим другом нашим соседям.

«И надеюсь, что наши соседи будут поддерживать нас», — добавил Президент.

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