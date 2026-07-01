Володимир Зеленський: сподіваюся, що Польща підтримає євроінтеграцію України

Володимир Зеленський наголосив, що Україна є сильним партнером і добрим другом нашим сусідам.

Фото: president.gov.ua

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Польща мають певні труднощі в історії, однак зараз необхідна одностайність у безпеці України, яка захищає ЄС. Про це він сказав на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні.

«Ми сусіди, і звісно, що у нас є певні труднощі в нашій історії. Але ви знаєте, більшість країн в історії має труднощі в минулому. Однак ми зараз живемо в сьогоденні, маємо агресію проти нас, ми захищаємо ЄС. І ми маємо думати про безпеку для нашого народу на майбутнє», – сказав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна є сильним партнером і добрим другом нашим сусідам.

«І сподіваюся, що наші сусіди будуть підтримувати нас», – додав Президент.

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