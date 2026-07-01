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НКЦПФР дозволила професійним учасникам ринку передавати окрему роботу на аутсорсинг

20:57, 1 липня 2026
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Навіть якщо компанія віддала внутрішній аудит чи ІТ на аутсорс, перед клієнтами та Комісією за кінцевий результат усе одно відповідає саме вона.
НКЦПФР дозволила професійним учасникам ринку передавати окрему роботу на аутсорсинг
Фото: finclub.net
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що схвалила нові правила, які дозволять професійним учасникам ринків офіційно наймати сторонніх фахівців або компанії для виконання окремих завдань (тобто брати послуги на аутсорсинг).

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Нові правила встановлюють чіткі вимоги: зовнішній виконавець повинен мати достатньо ресурсів, кваліфікований персонал та бездоганну ділову репутацію. Його профіль діяльності має відповідати тій роботі, яку йому довіряють.

«Це важливий крок у наближенні українського законодавства до стандартів ЄС. Завдяки прозорим правилам компанії зможуть легально оптимізувати свої витрати, не порушуючи інтереси інвесторів», - йдеться у заяві.

Головний принцип нових вимог: можна залучати сторонніх виконавців, але не перекладати на них відповідальність. Навіть якщо компанія віддала внутрішній аудит чи ІТ на аутсорс, перед клієнтами та Комісією за кінцевий результат усе одно відповідає саме вона.

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