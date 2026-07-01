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Які документи необхідно підготувати іноземцю для реєстрації шлюбу в Україні: список

20:31, 1 липня 2026
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Документи, видані компетентними органами іноземних держав, повинні бути легалізовані або засвідчені апостилем.
Які документи необхідно підготувати іноземцю для реєстрації шлюбу в Україні: список
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Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України надало роз’яснення щодо документів, які необхідно підготувати для державної реєстрації шлюбу.

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Там нагадали, що відповідно до статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, для подання заяви про державну реєстрацію шлюбу іноземець повинен пред’явити документ, що посвідчує особу, а також документ, який підтверджує законність перебування на території України.

«Якщо особа раніше перебувала у шлюбі, додатково подається документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду, свідоцтво про смерть одного з подружжя тощо)», - зазначили у відомстві.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, повинні бути легалізовані або засвідчені апостилем, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Також усі документи, складені іноземною мовою, мають бути перекладені українською мовою.

Згідно зі статтею 79 Закону України «Про нотаріат», справжність підпису перекладача на перекладі документа засвідчується нотаріусом.

«Рекомендуємо завчасно перевірити правильність перекладу особистих даних. Написання прізвища та імені має збігатися з іншими українськими документами особи, якщо вони вже оформлювалися в Україні», - додали у Мін’юсті.

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