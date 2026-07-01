Володимир Зеленський: є інформація про підготовку РФ чергового удару по Україні

Росія готується до нового масованого удару по Україні.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що згідно з даними розвідки росіяни готують черговий масований удар по Україні. Про це він сказав у середу, 1 липня, на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні.

«Сьогодні є інформація дуже неприємна про чергову підготовку такого російського масового удару. Є дані розвідки.

І одразу після нашої пресконференції, після нашого спілкування я дуже швидко буду з командою повертатися в Україну», – заявив Зеленський.

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