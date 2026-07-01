Владимир Зеленский: есть информация о подготовке РФ очередного удара по Украине

Россия готовится к новому массированному удару по Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно данным разведки россияне готовят очередной массированный удар по Украине. Об этом он сказал в среду, 1 июля, на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине.

«Сегодня есть очень неприятная информация о подготовке очередного такого российского массированного удара. Есть данные разведки.

И сразу после нашей пресс-конференции, после нашего общения я очень быстро буду с командой возвращаться в Украину», — заявил Зеленский.

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