Владимир Зеленский: есть информация о подготовке РФ очередного удара по Украине
19:36, 1 июля 2026
Россия готовится к новому массированному удару по Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно данным разведки россияне готовят очередной массированный удар по Украине. Об этом он сказал в среду, 1 июля, на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине.
«Сегодня есть очень неприятная информация о подготовке очередного такого российского массированного удара. Есть данные разведки.
И сразу после нашей пресс-конференции, после нашего общения я очень быстро буду с командой возвращаться в Украину», — заявил Зеленский.
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