Будут ли отключать свет 2 июля: ответ Укрэнерго

Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы.

Фото: 24tv.ua

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НЭК «Укрэнерго» сообщила, что в четверг, 2 июля, применение мер по ограничению электроснабжения не прогнозируется.

Как отметили в компании, это стало возможным благодаря снижению температуры воздуха в соседних государствах и улучшению возможностей для осуществления импорта электроэнергии.

В то же время энергетики призывают граждан экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы — с 16:00 до 23:00, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

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