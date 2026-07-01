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Будут ли отключать свет 2 июля: ответ Укрэнерго

19:31, 1 июля 2026
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Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы.
Будут ли отключать свет 2 июля: ответ Укрэнерго
Фото: 24tv.ua
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НЭК «Укрэнерго» сообщила, что в четверг, 2 июля, применение мер по ограничению электроснабжения не прогнозируется.

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Как отметили в компании, это стало возможным благодаря снижению температуры воздуха в соседних государствах и улучшению возможностей для осуществления импорта электроэнергии.

В то же время энергетики призывают граждан экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы — с 16:00 до 23:00, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

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