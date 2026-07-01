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Кабмин запустил специальный механизм контролируемого экспорта оружия: как он будет работать

19:14, 1 июля 2026
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Украина открывает экспорт оборонных технологий для стран-партнеров.
Кабмин запустил специальный механизм контролируемого экспорта оружия: как он будет работать
Фото: GettyImages
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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Правительство запускает специальный механизм контролируемого экспорта украинского оружия и оборонных технологий.

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«Каждый экспортный контракт должен работать на главную цель — сильное оборонное производство в Украине и больше собственного оружия для нашей Армии.

20% средств от экспорта готовых изделий и технологий и 30% — от экспорта комплектующих будут направляться в спецфонд госбюджета на развитие украинского ОПК», — заявила она.

Глава правительства подчеркнула, что минимальная сумма контракта для готовых изделий — от 15 млн грн. Для комплектующих это ограничение не действует.

«Новый механизм будет действовать в течение военного положения. Он вводит прозрачные правила экспорта в государства-партнеры в формате Drone Deal.

В то же время потребности Сил обороны остаются безусловным приоритетом.

Если производитель подтвердит способность одновременно выполнить государственный и экспортный контракты, он сможет осуществлять экспорт. В разрешении может быть отказано, если Минобороны или другой государственный заказчик планирует закупить эти товары для нужд обороны Украины либо если товар включен в Перечень критических товаров», — подчеркнула Юлия Свириденко.

По ее словам, Минобороны будет ежеквартально обновлять перечень критических товаров и технологий, а МИД — перечень государств, в которые разрешен экспорт.

«Мы также защищаем украинские технологии. Они будут передаваться без отчуждения прав интеллектуальной собственности, с контролем использования и реэкспорта.

Сегодня более половины вооружения на фронте — украинского производства. Украинские оружейники наращивают производство беспилотных систем, средств РЭБ, боеприпасов, комплектующих и других оборонных технологий», — добавила она.

 Как будет работать механизм

В свою очередь министр обороны Украины Михаил Федоров объяснил, как будет работать новый механизм:

  • страны — партнеры Drone Deal, с которыми Украина имеет соответствующие межправительственные договоренности, получат возможность закупать украинское вооружение, технологии и работать непосредственно с украинскими производителями;
  • вводится прозрачная процедура рассмотрения заявок на экспорт от производителей. Их будут рассматривать в четко определенный срок — до 30 дней. Механизм распространяется на передачу вооружения и оборонных технологий стоимостью от 15 млн грн;
  • перечень государств-партнеров будет формировать МИД, а список критических товаров, которые не могут передаваться, — Минобороны совместно с другими уполномоченными органами;
  • украинские технологии остаются под защитой государства. Передача будет осуществляться без отчуждения прав интеллектуальной собственности, а реэкспорт или передача третьим сторонам возможны только с письменного согласия Украины. Если продукция, произведенная по украинским технологиям, будет экспортироваться в третьи страны, 20% ее стоимости будет поступать в государственный бюджет.

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Кабинет Министров Украины

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