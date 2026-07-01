В Киеве возле Южного железнодорожного вокзала наказали сразу 44 «героев парковки»

На 44 водителей вынесены постановления за нарушение правил парковки.

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В Киеве инспекторы по парковке Департамента территориального контроля города провели очередную отработку возле Южного железнодорожного вокзала на ул. Георгия Кирпы. Об этом сообщил Департамент территориального контроля города Киева.

По результатам проверки вынесены 44 постановления за нарушение правил остановки и стоянки.

В ведомстве подчеркнули, что нарушение правил парковки в таких загруженных локациях затрудняет движение транспорта, создает препятствия для пешеходов и общественного транспорта, а также негативно влияет на безопасность дорожного движения.

«Призываем водителей соблюдать Правила дорожного движения и оставлять автомобили только в разрешенных для парковки местах», — добавили в департаменте.

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