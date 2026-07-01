У Києві біля Південного залізничного вокзалу покарали одразу 44 «героїв паркування»

На 44 водіїв винесено постанови за порушення правил паркування.

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У Києві інспектори з паркування Департаменту територіального контролю міста провели чергове відпрацювання біля Південного залізничного вокзалу на вул. Георгія Кірпи. Про це повідомив Департамент територіального контролю міста Києва.

За результатами перевірки винесено 44 постанови за порушення правил зупинки та стоянки.

У відомстві підкреслили, що порушення правил паркування на таких завантажених локаціях ускладнює рух транспорту, створює перешкоди для пішоходів і громадського транспорту, а також негативно впливає на безпеку дорожнього руху.

«Закликаємо водіїв дотримуватися Правил дорожнього руху та залишати автомобілі лише у дозволених для паркування місцях», - додали у департаменті.

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