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Польща з 1 липня змінила правила для українських біженців: хто втратив право на допомогу

18:54, 1 липня 2026
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Польща припинила оплачувати проживання більшості українських біженців у центрах розміщення.
Польща з 1 липня змінила правила для українських біженців: хто втратив право на допомогу
Фото: halogorlice.info
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З 1 липня у Польщі набули чинності нові обмеження щодо перебування у центрах колективного розміщення (OZZ), у тому числі для українських біженців. Відтепер держава припиняє фінансувати проживання більшості громадян України в таких закладах, продовжуючи підтримку лише окремих категорій осіб, пише tvn24.pl.

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Зміни стали черговим етапом поступового згортання програм допомоги українцям, які прибули до Польщі після початку повномасштабної війни. Ще у березні польська влада ухвалила закон, який обмежив низку соціальних виплат, а тепер запровадила нові правила щодо проживання.

За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, до 1 липня безкоштовним проживанням у центрах користувалися майже 11 тисяч осіб, половину з яких становили діти. У відомстві пояснюють рішення тим, що більшість українців уже працевлаштувалися, а тому спеціальна програма підтримки поступово припиняється.

Безкоштовно проживати у центрах і надалі зможуть люди з інвалідністю, вагітні жінки, пенсіонери, які не отримують польську пенсію та не мають родини в Польщі, а також деякі інші вразливі категорії.

Водночас нові правила зачеплять близько 40% нинішніх мешканців центрів. 

Право на безкоштовне проживання втрачають: 

  • українки з дітьми (старше одного року);
  • люди похилого віку, які отримують польську пенсію (навіть мінімальну).

За оцінками керівників центрів розміщення, багатьом із них доведеться шукати інше житло, хоча через низькі доходи вони не можуть дозволити собі орендувати квартиру.

Правозахисники та благодійні організації попереджають, що частина українських біженців ризикує залишитися без житла. Омбудсмен Польщі Марцін Вьонцек звернувся до Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики із закликом оцінити наслідки нових правил, зазначивши, що обмеження доступу до центрів може погіршити умови життя людей, які перебувають під тимчасовим захистом, та збільшити ризик бездомності.

Уряд Польщі запевняє, що найскладніші випадки розглядатимуться індивідуально. Міністерка сім'ї, праці та соціальної політики Агнешка Дем'янович-Бонк повідомила, що місцеві органи влади вже отримали рекомендації щодо надання додаткової допомоги сім'ям із дітьми, а також готуються законодавчі зміни, які мають гарантувати право дітей на проживання у центрах колективного розміщення.

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Польща Україна біженець грошова допомога

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