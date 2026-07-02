На Харківщині викрили схему виїзду за кордон для військового у СЗЧ

Фігурант запевняв, що може «допомогти» з виїздом у Польщу в обхід офіційних пунктів пропуску.

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На Харківщині викрили схему виїзду з України для військовослужбовця, який самовільно залишив частину. За даними Харківської обласної прокуратури, на початку лютого 2026 року під час особистої зустрічі чоловік повідомив військовому, що може «допомогти» з виїздом за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Він запевняв у надійності схеми та посилався на власні «зв’язки» зі співробітниками Державної прикордонної служби.

Крім того, він обіцяв вплинути на працівників міграційної служби для оформлення «клієнту» нового закордонного паспорта.

Далі чоловік детально розповів про схему. План переправлення передбачав поїздку потягом до Луцька, де «замовнику» мали забезпечити житло для переховування та очікування зміни прикордонних нарядів і «потрібного» моменту для втечі.

За версією слідства, він гарантував, що українські прикордонники забезпечать безперешкодний виїзд з України, а білоруські — в’їзд на територію своєї держави, після чого «клієнт» зміг би дістатися Польщі.

Вартість повного пакета «послуг» чоловік оцінив у 19 300 доларів США. У суму входили організація незаконного виїзду, виготовлення закордонного паспорта, а також «надбавка» за статус СЗЧ. Умовою була повна передоплата.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив та направив до суду обвинувальний акт за фактами:

організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України);

одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та обіцянки здійснити вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Справу розглядатиме Слобідський районний суд м. Харкова. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, — до 9 років позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», поліція затримала двох жінок із Первомайська, які, за даними слідства, організували фіктивний шлюб за 3 тисячі доларів, щоб забезпечити виїзд військовозобов’язаного за межі України.