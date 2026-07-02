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«Сієста» під час спеки – українці просять зупиняти роботу з 12:00 до 16:00

08:12, 2 липня 2026
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Пропонується тимчасове зупинення роботи в найспекотніший період дня.
«Сієста» під час спеки – українці просять зупиняти роботу з 12:00 до 16:00
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На сайті Кабінету Міністрів зареєстровано петицію з пропозицією запровадити на літній період так звану «сієсту» — вихідний або перерву з 12:00 до 16:00 під час спеки, з метою економії енергоресурсів та зниження фізичного навантаження на працівників.

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Автор звернення зазначає, що в умовах високих температур денна пауза могла б зменшити навантаження на енергосистему та сприяти збереженню працездатності населення в спекотний період.

Додамо, паралельно у різних країнах світу подібна практика має різні форми та ступінь поширення. Найбільш відомою вона є в Іспанії, де традиційно частина бізнесів у менших містах і в літній період призупиняє роботу в обідній час приблизно з 14:00 до 16:00–17:00, хоча нині така практика зберігається не повсюдно.

В Італії існує аналог під назвою «riposo» (або pennichella), коли в окремих регіонах, особливо на півдні, магазини та установи можуть робити тривалі обідні перерви.

У Греції поширені так звані «тихі години» у спеку, коли активність у денний час знижується. Подібні традиції частково зберігаються також у Португалії, Мексиці та низці країн Латинської Америки, де історично через іспанський вплив існували довші обідні перерви.

Окремі елементи денного відпочинку є й у Філіппінах, де практика післяобіднього відпочинку залишається поширеною в деяких регіонах.

У Китаї існує традиція короткого денного сну після обіду (午睡), яка зустрічається в офісах та установах.

Водночас у більшості країн світу сієста не є обов’язковою державною нормою, а радше культурною традицією або особливістю організації робочого дня, яка найчастіше зберігається у спекотних регіонах.

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