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«Сиеста» во время жары — украинцы просят приостанавливать работу с 12:00 до 16:00

08:12, 2 июля 2026
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Предлагается временно приостанавливать работу в самый жаркий период дня.
«Сиеста» во время жары — украинцы просят приостанавливать работу с 12:00 до 16:00
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На сайте Кабинета Министров зарегистрирована петиция с предложением ввести на летний период так называемую «сиесту» — выходной день или перерыв с 12:00 до 16:00 во время жары, с целью экономии энергоресурсов и снижения физической нагрузки на работников.

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Автор обращения отмечает, что в условиях высоких температур дневная пауза могла бы снизить нагрузку на энергосистему и способствовать сохранению работоспособности населения в жаркий период.

Добавим, что в разных странах мира подобная практика имеет различные формы и степень распространения. Наиболее известна она в Испании, где традиционно часть предприятий в небольших городах и в летний период приостанавливает работу в обеденное время примерно с 14:00 до 16:00–17:00, хотя в настоящее время такая практика сохраняется не повсеместно.

В Италии существует аналог под названием «riposo» (или «pennichella»), когда в отдельных регионах, особенно на юге, магазины и учреждения могут делать длительные обеденные перерывы.

В Греции распространены так называемые «тихие часы» в жару, когда активность в дневное время снижается. Подобные традиции частично сохраняются также в Португалии, Мексике и ряде стран Латинской Америки, где исторически из-за испанского влияния существовали более длительные обеденные перерывы.

Отдельные элементы дневного отдыха есть и на Филиппинах, где практика послеобеденного отдыха по-прежнему распространена в некоторых регионах.

В Китае существует традиция короткого дневного сна после обеда (午睡), которая распространена в офисах и учреждениях.

В то же время в большинстве стран мира сиеста не является обязательной государственной нормой, а скорее культурной традицией или особенностью организации рабочего дня, которая чаще всего сохраняется в жарких регионах.

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