Рапорт военного с инвалидностью об увольнении оставили без рассмотрения из-за статуса СЗЧ — суд объяснил, законно ли это

Воинская часть считала, что из-за статуса СЗЧ не обязана рассматривать рапорт, однако суд пришел к противоположному выводу.

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Днепропетровский окружной административный суд пришел к выводу, что пребывание военнослужащего в статусе самовольно оставившего воинскую часть (СЗЧ) само по себе не освобождает командование от обязанности рассмотреть его рапорт об увольнении. Суд подчеркнул, что командование должно рассмотреть рапорт и принять по нему решение в соответствии с требованиями законодательства. В то же время суд отказал в удовлетворении иска к Министерству обороны, поскольку решение об увольнении военнослужащих относится к полномочиям командира соответствующей воинской части, а не Минобороны Украины.

Обстоятельства дела

Истец, проходивший военную службу в воинской части, обратился в суд после того, как, по его словам, командование не рассмотрело его рапорты об увольнении с военной службы. Он ссылался на подпункт «б» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и указывал, что имеет инвалидность II группы, которую считал основанием для увольнения.

Первый рапорт военнослужащий направил в октябре 2025 года через Министерство обороны Украины, второй — в январе 2026 года. По его утверждению, никакого решения по результатам их рассмотрения он не получил, поэтому просил суд признать противоправным бездействие воинской части и Министерства обороны и обязать их рассмотреть его обращения.

Позиция ответчиков

Министерство обороны возразило против иска, указав, что не является надлежащим ответчиком. В ведомстве пояснили, что кадровые решения об увольнении военнослужащих принимают командиры воинских частей, а полученные от истца документы были лишь переданы через Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в воинскую часть по принадлежности.

Воинская часть, в свою очередь, утверждала, что истец нарушил установленный порядок подачи рапорта, миновав непосредственного командира. Кроме того, ответчик указывал, что еще в апреле 2025 года военнослужащий самовольно оставил воинскую часть, а потому его последующие обращения не создавали обязанности рассматривать их как надлежащим образом поданные рапорты. Также отмечалось, что медицинские документы были оформлены уже после самовольного оставления места службы.

Выводы суда

Суд проанализировал Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, Инструкцию №170 и Порядок организации работы с рапортами военнослужащих, утвержденный приказом Минобороны №531.

Суд указал, что законодательство возлагает на уполномоченных должностных лиц обязанность рассмотреть рапорт военнослужащего и принять по нему решение. По результатам такого рассмотрения уполномоченное должностное лицо должно решить вопрос по существу рапорта: при наличии предусмотренных законом оснований оформить увольнение либо предоставить мотивированный отказ. При этом несогласование рапорта непосредственными или прямыми командирами не препятствует его дальнейшему рассмотрению, а отказ должен быть надлежащим образом обоснован. Суд также сослался на правовой вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении от 2 апреля 2025 года по делу №280/7446/24, согласно которому рассмотренным считается лишь тот рапорт, по которому принято решение и это решение доведено до сведения военнослужащего.

В материалах дела №160/5000/26 суд не нашел доказательств того, что командование воинской части приняло какое-либо решение по поданным рапортам либо уведомило об этом истца. Поэтому суд пришел к выводу, что рапорты фактически остались нерассмотренными, а воинская часть допустила противоправное бездействие.

Отдельно суд отклонил доводы воинской части о том, что пребывание истца в статусе СЗЧ исключает возможность рассмотрения вопроса о его увольнении. Суд указал, что действующее законодательство не предусматривает, что сам факт самовольного оставления воинской части освобождает командование от обязанности рассмотреть рапорт военнослужащего и принять по нему решение. При этом суд не решал вопрос о наличии либо отсутствии у истца права на увольнение, а лишь проверял законность бездействия, выразившегося в нерассмотрении его рапортов.

В то же время суд согласился с доводами Министерства обороны о том, что именно командир воинской части, а не Министерство, является субъектом, уполномоченным решать вопросы увольнения военнослужащих. Поэтому оснований для удовлетворения исковых требований к Минобороны суд не установил.

Что решил суд

Днепропетровский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправным бездействие воинской части в связи с нерассмотрением рапортов военнослужащего от 6 октября 2025 года и 19 января 2026 года об увольнении с военной службы, а также обязал воинскую часть рассмотреть эти рапорты и принять по ним решения в соответствии с требованиями законодательства.

В удовлетворении исковых требований к Министерству обороны Украины суд отказал.

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