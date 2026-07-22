В Киеве подорожал проезд в Kyiv City Express: какие тарифы действуют с 22 июля

С 22 июля в Киеве подорожал проезд в городской кольцевой электричке.

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С 22 июля в Украине выросла стоимость разового проезда в Kyiv City Express. В «Укрзалізниці» объяснили, что тарифы пересмотрели, чтобы привести их в соответствие со стоимостью проезда в городском общественном транспорте Киева.

В компании отметили, что расходы на обслуживание и ремонт подвижного состава, обеспечение работы поездов и оплату электроэнергии постоянно растут. В нынешних условиях доходов от продажи билетов уже недостаточно для покрытия этих затрат.

Также в «Укрзалізниці» напомнили, что Киев с 2021 года не компенсирует расходы на перевозку пассажиров льготных категорий. Только с начала 2026 года задолженность города превысила 10 миллионов гривен.

Для пассажиров, которые регулярно пользуются Kyiv City Express, компания планирует ввести систему проездных абонементов. Ожидается, что они позволят сократить расходы на ежедневные поездки.

Какие тарифы действуют с 22 июля:

30 грн — при покупке билета через приложения «Укрзалізниці» и «Киев Цифровой»;

34,20 грн — при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания «Киев Цифровой»;

36,70 грн — в терминалах самообслуживания «Укрзалізниці»;

37 грн — в кассах или у разъездного кассира непосредственно в вагоне.

Студенты по-прежнему смогут приобретать билеты со скидкой через приложение «Укрзалізниці», а ветераны и пенсионеры — оформлять бесплатные проездные документы в кассах.

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