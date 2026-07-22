  1. В мире

Пересечение границы с Венгрией: какие вещи категорически нельзя провозить с собой

07:26, 22 июля 2026 305
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Основной запрет касается двух типов продуктов: мяса и молока.
Пересечение границы с Венгрией: какие вещи категорически нельзя провозить с собой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцам, которые планируют поездку в Венгрию, советуют заранее проверить содержимое багажа. При пересечении границы таможенники могут изъять ряд продуктов питания, ввоз которых запрещен на территорию стран Европейского Союза.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщают в ГПСУ, основной запрет касается мяса, молока и продуктов, содержащих эти ингредиенты. В частности, нельзя перевозить сало, колбасы, сыр, йогурты, кефир и другую подобную продукцию. В некоторых случаях на таможне могут конфисковать даже обычный бутерброд.

В то же время правила предусматривают исключения. Разрешается ввозить сухое молоко для младенцев, детское питание и специализированное медицинское питание. Такие продукты должны быть в заводской упаковке, не требовать хранения в холодильнике до использования, а их общий вес не должен превышать 2 килограммов. Также разрешается перевозить корм для домашних животных, даже если он содержит мясные или молочные компоненты.

Кроме того, путешественникам рекомендуют не брать с собой молочный шоколад, консервы и семена растений, поскольку эти товары также могут стать причиной проблем при прохождении таможенного контроля.

На отдельные продукты действуют количественные ограничения. В частности, разрешается провозить до 5 килограммов макаронных изделий и круп, до 500 граммов кофе, до 100 граммов чая, до 20 килограммов сахара и не более 20 килограммов рыбы.

Ограничения распространяются и на алкогольные напитки. В Венгрию можно ввезти до 4 литров тихого вина, до 16 литров пива, до 1 литра алкоголя крепостью более 22% или до 2 литров алкогольных напитков крепостью менее 22%. Также допускается комбинированный ввоз в пределах установленных норм.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Галицкий районный суд города Львова признал гражданку Украины виновной в нарушении таможенных правил после того, как она ввозила из Польши через «зелёный коридор» 133 декоративные прудовые рыбы (карпы кои), которые подлежали письменному декларированию и ветеринарному контролю. Суд наложил на неё штраф, конфисковал рыбу и постановил передать её Львовскому городскому детскому эколого-натуралистическому центру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Венгрия пограничники Государственная пограничная служба граница пересечение границы

Популярные новости

ДНК подтвердила отцовство погибшего военнослужащего, но его мать не согласилась с решением суда: что решила апелляция

ДНК подтвердила отцовство погибшего военнослужащего, но его мать не согласилась с решением суда: что решила апелляция

11:45, 21 июля 2026 8k
Лица, конфиденциально сотрудничавшие с разведкой и СБУ, могут получить статус УБД

Лица, конфиденциально сотрудничавшие с разведкой и СБУ, могут получить статус УБД

10:00, 21 июля 2026 6k
Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

12:19, 20 июля 2026 14k
Мобилизация не является «необратимой», если мужчину призвали несмотря на действующую отсрочку — решение суда

Мобилизация не является «необратимой», если мужчину призвали несмотря на действующую отсрочку — решение суда

13:15, 21 июля 2026 6k
Обязательная доля в наследстве имеет приоритет перед завещанием: Верховный Суд признал недействительными свидетельства о праве на наследство

Обязательная доля в наследстве имеет приоритет перед завещанием: Верховный Суд признал недействительными свидетельства о праве на наследство

10:30, 21 июля 2026 5k
Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

17:38, 20 июля 2026 8k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Работодатели превратили компьютеры и телефоны в инструменты слежки: где проходит граница между контролем и частной жизнью работника

За вами следят через трекер рабочего времени: что о мониторинге работников говорят Верховный Суд и ЕСПЧ.

Иностранцам могут разрешить работать в Украине только в тех сферах, где отсутствуют украинские кандидаты

Вакансий становится больше, работников — меньше: Украина ищет способ преодолеть кадровый дефицит и одновременно не ослабить позиции собственных граждан.

Покупка квартиры в 2026 году, документы и ошибки: какие риски ждут покупателя

Военное положение создало новые риски, которых раньше практически не существовало: повреждение жилья в результате боевых действий, ограничения по отдельным территориям, мошеннические схемы с документами, а также споры по праву собственности.

Дайджест споров с экспертными командами после реформы МСЭК: как защитить право пациента на участие в освидетельствовании и обоснованное решение

Реформа МСЭК не устранила судебные споры — они лишь приобрели новую форму.

ВС разрешил принудительное исполнение в Украине решения иностранного суда о взыскании задолженности по уплате алиментов

ВС разрешил принудительное исполнение в Украине решения иностранного суда о взыскании задолженности по уплате алиментов

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]