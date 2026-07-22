Пересечение границы с Венгрией: какие вещи категорически нельзя провозить с собой

Основной запрет касается двух типов продуктов: мяса и молока.

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Украинцам, которые планируют поездку в Венгрию, советуют заранее проверить содержимое багажа. При пересечении границы таможенники могут изъять ряд продуктов питания, ввоз которых запрещен на территорию стран Европейского Союза.

Как сообщают в ГПСУ, основной запрет касается мяса, молока и продуктов, содержащих эти ингредиенты. В частности, нельзя перевозить сало, колбасы, сыр, йогурты, кефир и другую подобную продукцию. В некоторых случаях на таможне могут конфисковать даже обычный бутерброд.

В то же время правила предусматривают исключения. Разрешается ввозить сухое молоко для младенцев, детское питание и специализированное медицинское питание. Такие продукты должны быть в заводской упаковке, не требовать хранения в холодильнике до использования, а их общий вес не должен превышать 2 килограммов. Также разрешается перевозить корм для домашних животных, даже если он содержит мясные или молочные компоненты.

Кроме того, путешественникам рекомендуют не брать с собой молочный шоколад, консервы и семена растений, поскольку эти товары также могут стать причиной проблем при прохождении таможенного контроля.

На отдельные продукты действуют количественные ограничения. В частности, разрешается провозить до 5 килограммов макаронных изделий и круп, до 500 граммов кофе, до 100 граммов чая, до 20 килограммов сахара и не более 20 килограммов рыбы.

Ограничения распространяются и на алкогольные напитки. В Венгрию можно ввезти до 4 литров тихого вина, до 16 литров пива, до 1 литра алкоголя крепостью более 22% или до 2 литров алкогольных напитков крепостью менее 22%. Также допускается комбинированный ввоз в пределах установленных норм.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Галицкий районный суд города Львова признал гражданку Украины виновной в нарушении таможенных правил после того, как она ввозила из Польши через «зелёный коридор» 133 декоративные прудовые рыбы (карпы кои), которые подлежали письменному декларированию и ветеринарному контролю. Суд наложил на неё штраф, конфисковал рыбу и постановил передать её Львовскому городскому детскому эколого-натуралистическому центру.