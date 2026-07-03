Женщина везла из Польши 133 живые рыбки — их конфисковали на границе и передали детскому зоопарку

Карпы кои, которых женщина везла в Украину, после решения суда обрели новый «дом».

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Галицкий районный суд города Львова признал гражданку Украины виновной в нарушении таможенных правил после того, как она ввозила из Польши через «зеленый коридор» 133 декоративные прудовые рыбки (карпы кои), которые подлежали письменному декларированию и ветеринарному контролю. Суд наложил на нее штраф, конфисковал рыб и постановил передать их Львовскому городскому детскому эколого-натуралистическому центру.

Обстоятельства дела

Как установил суд, женщина въезжала в Украину через пункт пропуска «Краковец – Корчова» на автомобиле после частной поездки в Польшу. Для прохождения таможенного контроля она выбрала полосу упрощенного контроля — «зеленый коридор», чем фактически подтвердила, что не перевозит товары, подлежащие письменному декларированию или подпадающие под установленные законодательством ограничения относительно ввоза на таможенную территорию Украины.

Во время таможенного контроля у сотрудников таможни возникло подозрение относительно содержимого автомобиля, после чего транспортное средство направили на углубленный осмотр. В багажном отделении обнаружили шесть картонных коробок с декоративными прудовыми рыбками разных размеров. Всего перевозилось 133 рыбки.

Львовская таможня составила протокол по части 3 статьи 471 Таможенного кодекса, предусматривающей ответственность за недекларирование товаров (кроме валютных ценностей), подпадающих под установленные законодательством запреты и/или ограничения относительно ввоза на таможенную территорию Украины либо вывоза за ее пределы.

В суде защита просила освободить женщину от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения. Адвокат пояснял, что ранее она не перевозила таких рыбок через границу, не знала о необходимости их письменного декларирования и оформления документов, предусмотренных Законом «О ветеринарной медицине и благополучии животных», а сами рыбки были подарком и перевозились не с коммерческой целью. Также защита ставила под сомнение надлежащий характер описания и оценки изъятого товара таможней.

Что решил суд

Суд не согласился с доводами защиты.

В постановлении указано, что выбор «зеленого коридора» является формой декларирования, посредством которой гражданин заявляет об отсутствии товаров, требующих письменного декларирования либо специальных разрешительных документов. Суд исходил из того, что обнаруженные прудовые рыбки подлежали письменному декларированию и прохождению предусмотренных законом мероприятий ветеринарного контроля, а потому не могли перемещаться через «зеленый коридор».

Оценивая ходатайство о применении статьи 22 КоАП Украины, суд обратил внимание, что рыбок обнаружили только во время углубленного таможенного осмотра автомобиля, а не вследствие добровольного сообщения об их наличии. Учитывая характер правонарушения, предмет перемещения и способ его совершения, суд пришел к выводу, что оснований для признания деяния малозначительным нет.

По результатам рассмотрения дела суд наложил на женщину штраф в размере 5100 грн. Все 133 декоративных карпа кои конфискованы. Одновременно суд удовлетворил ходатайство директора Львовского городского детского эколого-натуралистического центра и постановил передать конфискованных рыб в постоянно действующую зоологическую выставку «Детский зоопарк» для пополнения коллекции животных.

Кроме штрафа, суд взыскал с нарушительницы 804,12 грн расходов на хранение изъятых рыб на складе таможни и 665,60 грн судебного сбора.

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