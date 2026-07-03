Жінка везла з Польщі 133 живі рибки — їх конфіскували на кордоні й передали дитячому зоопарку

Коропи кої, яких жінка везла до України, після рішення суду отримали нову «домівку».

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Галицький районний суд міста Львова визнав громадянку України винною у порушенні митних правил після того, як вона ввозила з Польщі через «зелений коридор» 133 декоративні ставкові рибки (коропи кої), які підлягали письмовому декларуванню та ветеринарному контролю. Суд наклав на неї штраф, конфіскував риб і постановив передати їх Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центру.

Обставини справи

Як встановив суд, жінка в'їжджала в Україну через пункт пропуску «Краковець – Корчова» автомобілем після приватної поїздки до Польщі. Для проходження митного контролю вона обрала смугу спрощеного контролю — «зелений коридор», чим фактично підтвердила, що не перевозить товарів, які підлягають письмовому декларуванню або підпадають під встановлені законодавством обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Під час митного контролю у працівників митниці виникла підозра щодо вмісту автомобіля, після чого транспортний засіб направили на поглиблений огляд. У багажному відділенні виявили шість картонних коробок із декоративними ставковими рибками різних розмірів. Загалом перевозилося 133 рибки.

Львівська митниця склала протокол за частиною 3 статті 471 Митного кодексу, яка передбачає відповідальність за недекларування товарів (крім валютних цінностей), що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за її межі.

У суді захист просив звільнити жінку від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення. Адвокат пояснював, що вона раніше не перевозила таких рибок через кордон, не знала про необхідність їх письмового декларування та оформлення документів, передбачених Законом «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин», а самі рибки були подарунком і перевозилися не з комерційною метою. Також захист ставив під сумнів належність опису та оцінки вилученого товару митницею.

Що вирішив суд

Суд не погодився з доводами захисту.

У постанові зазначено, що обрання «зеленого коридору» є формою декларування, якою громадянин заявляє про відсутність товарів, що потребують письмового декларування або спеціальних дозвільних документів. Суд виходив із того, що виявлені ставкові рибки підлягали письмовому декларуванню та проходженню передбачених законом заходів ветеринарного контролю, а тому не могли переміщуватися через «зелений коридор».

Оцінюючи клопотання про застосування статті 22 КУпАП, суд звернув увагу, що рибок виявили лише під час поглибленого митного огляду автомобіля, а не внаслідок добровільного повідомлення про них. З огляду на характер правопорушення, предмет переміщення та спосіб його вчинення суд дійшов висновку, що підстав для визнання діяння малозначним немає.

За результатами розгляду справи суд наклав на жінку штраф у розмірі 5100 грн. Усі 133 декоративні коропи кої конфісковано. Одночасно суд задовольнив клопотання директора Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру та постановив передати конфіскованих риб до постійно діючої зоологічної виставки «Дитячий зоопарк» для поповнення колекції тварин.

Крім штрафу, суд стягнув із порушниці 804,12 грн витрат за зберігання вилучених риб на складі митниці та 665,60 грн судового збору.

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