Виплати на дітей зростуть у 2–3 рази: уряд пропонує нові правила для опіки, усиновлення та прийомних сімей

Кабмін ініціював масштабну реформу захисту дітей – зміни внесуть до 18 законодавчих актів.

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Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт 15438 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання». Документ, розроблений Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, вже зареєстрований у Верховній Раді.

Законопроєкт є одним із ключових етапів реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання у сімейному оточенні на 2024–2028 роки. Він передбачає комплексне оновлення системи захисту дітей, посилення підтримки сімейних форм виховання та запровадження нових механізмів реагування на загрози життю і здоров’ю дітей.

Законопроєкт вносить зміни до 18 законодавчих актів, серед яких Сімейний кодекс, Цивільний процесуальний кодекс, закони про охорону дитинства, про органи і служби у справах дітей, про державну допомогу сім’ям з дітьми.

Виплати на дітей можуть зрости у 2–3 рази

Однією з головних змін стане збільшення державної підтримки дітей.

Допомога на дитину під опікою чи піклуванням, а також дитину, влаштовану у прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу, може зрости з нинішніх 7 042–8 780 грн до 15 750–20 250 грн залежно від віку дитини.

Для дітей з інвалідністю виплати планують збільшити майже утричі — з 9 860–12 292 грн до 24 750–29 250 грн.

Також вперше пропонується запровадити одноразову виплату у розмірі 36 тис. грн при встановленні опіки чи піклування над дитиною або її влаштуванні у прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу.

У Міністерстві уточнюють, що розрахунки є орієнтовними та зроблені за сьогоднішнім значенням базової величини в експериментальному проєкті (4 500 грн). Кінцева сума виплат буде розрахована відповідно до Закону про Державний бюджет на 2027 рік.

Цілодобове реагування служб у справах дітей

Законопроєктом пропонується запровадити цілодобове оперативне реагування на повідомлення про загрозу дитині — вночі, у вихідні та святкові дні.

​​У зв’язку з цим законопроект пропонує переглянути норматив чисельності працівників служб у справах дітей на рівні територіальних громад. Для міських громад передбачається один працівник служби не більш як на 1,5 тисячі дітей, для сільських і селищних громад – один працівник не більш як на 800 дітей. У громадах з меншою кількістю дітей служба має складатися щонайменше з трьох працівників.

Законопроект також пов’язує цілодобове реагування з питаннями оплати праці. Домашнє чергування має обліковуватися і оплачуватися як окремий режим роботи, коли працівник перебуває поза робочим місцем, але зобов’язаний бути на зв’язку і за потреби долучитися до реагування. Якщо під час такого чергування надходить повідомлення і працівник фактично виконує службові обовʼязки, такий час має оплачуватися як фактично відпрацьований. Якщо робота виконується вночі, у вихідний або святковий день, застосовуються відповідні правила оплати роботи у такий час.

Вперше на законодавчому рівні громади зобов’язані забезпечити служби у справах дітей службовим транспортом або знайти інші альтернативи (зокрема через транспорт комунальних підприємств, договори з перевізниками або компенсацію витрат на використання власного транспорту відповідно до законодавства), щоб фахівець міг невідкладно дістатися до дитини в будь-який час доби. Також фахівці мають бути забезпечені сучасними засобами зв’язку та мобільною комп’ютерною технікою.

Посилення права дитини на сімейне виховання

Дитина-сирота чи дитина, позбавлена батьківського піклування, може перебувати в закладі не більше шести місяців, доки для неї шукають сім’ю — усиновлення, опіку, прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу.

Із 2027 року нові сімейні форми виховання пропонується створювати у форматі прийомних сімей. Водночас усі дитячі будинки сімейного типу, створені раніше, продовжать функціонувати.

Також забороняється розлучати братів і сестер під час усиновлення чи влаштування в сім’ю, крім окремих ситуацій, які детально вивчатимуться органом опіки та піклування, та за умови, що це відповідатиме інтересам дитини.

Крім того, запроваджується можливість створення спеціалізованих прийомних сімей для дітей, які потребують особливого догляду чи умов проживання, а також розширюється державна підтримка таких родин. Зокрема, прийомним сім’ям, у яких виховується п’ятеро і більше дітей, та спеціалізованим прийомним сім’ям на період їх функціонування надаватиметься обладнане житло. Для догляду за дітьми у спеціалізованих прийомних сім’ях та родинах, які утворені однією особою, зможе долучатися помічник прийомних батьків.

Окремий блок змін стосується підтримки самих прийомних батьків і батьків-вихователів. Вони отримують право на соціальну послугу тимчасового відпочинку, що буде надаватися в порядку, який встановить Уряд.

Законопроект також посилює соціальні гарантії для прийомних батьків і батьків-вихователів. Наразі у прийомній сім’ї грошове забезпечення отримує один із батьків, тому єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачується лише за одну особу. У дитячому будинку сімейного типу грошове забезпечення може бути розподілене між двома батьками-вихователями, але тоді внесок нараховується кожному лише з відповідної частини.

Натомість законопроект передбачає сплату такого внеску за кожного з двох прийомних батьків або батьків-вихователів із суми грошового забезпечення, розрахованої на сім’ю в цілому, а не з її половини. Це прямо впливає на страховий стаж і майбутню пенсію обох дорослих, які фактично здійснюють догляд і виховання дітей.

Дитина має знати правду про себе

Документ передбачає, що усиновлювачам буде заборонено приховувати від дитини факт її усиновлення – таємниця зберігається лише для сторонніх осіб. Це відповідає Конвенції ООН про права дитини та праву кожної людини на власну ідентичність. Після усиновлення сім’я упродовж першого року отримує обов’язковий соціальний супровід.

Особиста відповідальність чиновників

Якщо суд ухвалив рішення про відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав, орган опіки та піклування зобов’язаний у визначений судом строк подати звіт про здійснені заходи щодо усунення причин небезпеки для дитини. Якщо звіт не подано вчасно без поважних причин – на голову органу опіки накладається персональний штраф.

Якщо бездіяльність посадовців призвела до того, що дитина й сім’я не отримали потрібної допомоги, суд зобов’язаний повідомити про це органи досудового розслідування. Реформа вимагає реальних дій не лише від батьків, а й від самої системи.

Серед інших змін – запровадження інституту довіреної особи, яку батьки можуть заздалегідь визначити на випадок своєї смерті чи недієздатності; створення законодавчої бази для центрів захисту дитини за моделлю «Барнахус»; обов’язкова реєстрація недержавних закладів для дітей у Реєстрі надавачів соціальних послуг.

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