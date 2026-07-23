Загибель військового на полігоні під час навчань не позбавляє сім'ю права на 15 млн грн — рішення суду

Міноборони відмовило родині у виплаті, оскільки військовий загинув не в бою, а під час тактичних навчань на полігоні.

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Чи має сім’я військовослужбовця право на одноразову допомогу у розмірі 15 млн грн, якщо він загинув не в бою, а під час військових навчань? Саме це питання розглянув Львівський окружний адміністративний суд. Суд визнав протиправною відмову Міністерства оборони у призначенні такої допомоги та дійшов висновку, що після законодавчих змін вирішальним є причинний зв’язок між смертю військовослужбовця і виконанням ним обов’язків військової служби. Водночас суд не став зобов’язувати Міноборони одразу здійснити виплату, оскільки таке рішення належить до повноважень самого відомства.

Обставини справи

Старший солдат, мобілізований до Збройних Сил України, у вересні 2023 року загинув під час проведення тактичних занять із вогневої підготовки у Запорізькій області. Як встановило службове розслідування, інший військовослужбовець через необережне поводження зі зброєю здійснив постріл з автомата АК-74, унаслідок чого військовий отримав смертельне поранення.

Наказом командира військової частини цей випадок був визнаний нещасним випадком, пов’язаним з виконанням обов’язків військової служби. Аналогічного висновку дійшла Центральна військово-лікарська комісія, яка встановила, що поранення, яке призвело до смерті, та причина смерті пов’язані з виконанням обов’язків військової служби.

Після цього мати, дружина та двоє неповнолітніх дітей військовослужбовця звернулися до Міністерства оборони із заявами про призначення одноразової грошової допомоги відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів №168.

Спір виник через різне тлумачення законодавства. Міністерство оборони вважало, що загибель військовослужбовця під час навчань не є підставою для застосування постанови Кабінету Міністрів №168, оскільки він не загинув під час безпосередньої участі у бойових діях чи заходах із забезпечення національної безпеки і оборони. На думку відомства, за таких обставин допомога мала призначатися відповідно до постанови Кабінету Міністрів №975 у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Документи родини були повернуті на доопрацювання. Позивачі ж наполягали, що визначальним є встановлений причинний зв’язок смерті з виконанням обов’язків військової служби.

Що встановив суд

Суд звернув увагу, що під час розгляду справи набрав чинності Закон №4546-IX від 16 липня 2025 року, яким було змінено статтю 16-2 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Нова редакція передбачає, що одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн грн виплачується у разі загибелі військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби, а відповідні зміни застосовуються до правовідносин, що виникли з 24 лютого 2022 року.

На думку суду, після внесення цих змін законодавець пов’язує право на таку виплату саме з фактом виконання військовослужбовцем обов’язків військової служби, а не виключно з його безпосередньою участю у бойових діях чи заходах із відсічі збройної агресії, як це тлумачило Міністерство оборони.

Суд також зазначив, що всі офіційні документи у справі — матеріали службового розслідування, висновок Центральної ВЛК та наказ про виключення військовослужбовця зі списків особового складу — підтверджують причинний зв’язок між смертю військовослужбовця та виконанням ним обов’язків військової служби.

Крім того, суд застосував принцип lex superior derogat legi inferiori («закон вищої юридичної сили має перевагу над актом нижчої юридичної сили») і вказав, що положення Закону №4546-IX мають пріоритет над підзаконними нормативними актами та підлягають застосуванню до спірних правовідносин з огляду на встановлену законом ретроспективну дію.

Рішення суду

Суд визнав протиправним і скасував рішення комісії Міністерства оборони про відмову у призначенні членам сім’ї загиблого військовослужбовця одноразової грошової допомоги за постановою №168 та про повернення документів на доопрацювання.

Разом із тим суд відмовив у вимозі безпосередньо зобов’язати Міністерство оборони призначити та виплатити допомогу, оскільки прийняття такого рішення належить до дискреційних повноважень відомства. Належним способом захисту суд визнав зобов’язання Міністерства оборони повторно розглянути заяви членів сім’ї та ухвалити нове рішення з урахуванням правової оцінки, викладеної у рішенні суду.

Суд у справі 380/15376/25 виходив із того, що правова позиція Міністерства оборони про неможливість застосування постанови №168 у цій справі є помилковою. Під час повторного розгляду заяв відомство має врахувати висновок суду про те, що після внесення змін Законом №4546-IX вирішальне значення для визначення права на одноразову грошову допомогу має встановлений причинний зв’язок між смертю військовослужбовця та виконанням ним обов’язків військової служби.

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