Верховний Суд пояснив, чому повідомлення в «Телеграмі» про ТЦК можуть вважатися перешкоджанням ЗСУ

Суд звернув увагу, що головною метою публікацій було не просто повідомити про місцезнаходження підрозділів, а допомогти іншим особам уникнути мобілізаційних заходів.

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Верховний Суд зазначив, що розміщення інформації в месенджері «Телеграм» про розташування підрозділів ТЦК та СП для попередження учасників спільноти про проведення мобілізаційних заходів підлягає кваліфікації за ч. 1 ст. 114-1 КК як перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Обставини справи

Обвинувачений створив та адміністрував у месенджері «Telegram» спільноту, де поширював інформацію про розташування та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання ними мобілізаційних заходів з оповіщення населення у м. Самар Дніпропетровської області.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 2 ст. 114-2 КК.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС змінив рішення судів попередніх інстанцій, перекваліфіковав дії обвинуваченого на ч. 1 ст. 114-1 КК.

Колегія суддів ККС вказала, що поза увагою судів попередніх інстанцій залишилися обставини, які впливають на правильність кваліфікації дій обвинуваченого. Так, органом досудового розслідування дії обвинуваченого кваліфікувалися за ч. 2 ст. 114-2 КК, як поширення інформації про розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану.

Згідно із Законами «Про Збройні Сили України», «Про оборону України», «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 № 154, ТЦК та СП є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Отже, ТЦК та СП є структурними підрозділами ЗСУ.

Як вбачається з матеріалів провадження, у створеній обвинуваченим Telegram-спільноті він розміщував інформацію про розташування підрозділів ТЦК та СП для попередження учасників цієї спільноти про проведення мобілізаційних заходів, щоб ті, отримавши таку інформацію, мали можливість уникнути перевірки та ухилитися від мобілізації, а отже своїми діями перешкоджав проведенню цих заходів, тобто перешкоджав законній діяльності ЗСУ. З урахуванням наведеного дії обвинуваченого підлягають правовій кваліфікації за ч. 1 ст. 114-1 КК, як перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 16 червня 2026 у справі № 183/12045/24 (провадження № 51-483км26).

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