Женщина 10 лет ухаживала за домом, который покинули соседи: разрешил ли суд оформить его на себя

Можно ли стать владельцем дома, если ухаживать за ним более 10 лет: история получила неожиданный финал.

Женщина 10 лет ухаживала за домом соседей: разрешил ли суд оформить право собственности

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Женщина много лет пользовалась домом, оплачивала коммунальные услуги, ухаживала за хозяйством и считала, что этого достаточно для приобретения права собственности по приобретательной давности. Однако Сумский апелляционный суд пришел к выводу, что ключевое условие для применения статьи 344 ГК Украины в этом деле отсутствует, поскольку истица с самого начала знала, кому принадлежит дом, пользовалась им с разрешения сына собственницы и намеревалась приобрести недвижимость.

Обстоятельства дела

Истица длительное время проживала по соседству со спорным домом. После смерти собственницы ее сын переехал в Киев и разрешил женщине ухаживать за домом и пользоваться земельным участком. Он также передал ей домовую книгу и технический паспорт.

Впоследствии дочь истицы была зарегистрирована в этом доме. Женщина ухаживала за хозяйством, обрабатывала земельный участок, оплачивала коммунальные услуги и поддерживала дом в надлежащем состоянии.

Материалы дела также свидетельствовали о том, что истица намеревалась приобрести дом. В 2005 году она передала сыну собственницы 400 долларов США, что подтверждалось распиской. Однако оформить наследство и заключить договор купли-продажи стороны так и не смогли.

После этого женщина обратилась в суд с требованием признать за ней право собственности на дом и земельный участок по приобретательной давности в соответствии со статьей 344 ГК Украины.

Почему суд отказал

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что в данном деле отсутствует одно из обязательных условий приобретательной давности — добросовестность завладения имуществом.

Коллегия судей подчеркнула, что добросовестным является такое завладение имуществом, когда лицо на момент его получения не знает и не должно знать, что не имеет оснований для приобретения права собственности.

Вместе с тем в данном деле истица знала, кому принадлежит дом, пользовалась им с разрешения сына собственницы и намеревалась приобрести эту недвижимость, передав ему 400 долларов США. При таких обстоятельствах ее владение возникло по воле лица, распоряжавшегося имуществом, а не как самостоятельное добросовестное завладение чужой вещью.

Суд подчеркнул, что в соответствии со сложившейся практикой Верховного Суда лицо, которое владеет имуществом по воле собственника и знает, кто является его собственником, не может претендовать на признание права собственности на такое имущество по приобретательной давности.

Само по себе пользование имуществом не создает права собственности

Апелляционный суд обратил внимание, что сам по себе факт пользования имуществом, даже в течение длительного времени, не является основанием для возникновения права собственности по приобретательной давности, если отсутствует добросовестность завладения имуществом. Поэтому уход за домом, оплата коммунальных услуг, пользование земельным участком или регистрация членов семьи в этом жилье сами по себе не могут свидетельствовать о возникновении права собственности.

Отдельно — относительно земельного участка

Отдельно суд по делу № 950/190/25 отметил, что истица не представила доказательств, подтверждающих правовой статус земельного участка, его площадь, границы и наличие соответствующих прав у собственника домовладения. В связи с этим требования о признании права собственности на земельный участок также не могли быть удовлетворены.

Окончательное решение

Сумский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Лебединского районного суда — без изменений.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и с учетом требований ГПК Украины и стоимости спорного имущества не подлежит кассационному обжалованию.

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