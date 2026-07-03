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Для домашних животных готовят цифровые ветпаспорта: придется ли менять старые документы

12:38, 3 июля 2026
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Придется ли владельцам кошек и собак переоформлять ветеринарные документы после запуска новой системы.
Для домашних животных готовят цифровые ветпаспорта: придется ли менять старые документы
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Домашним животным планируют создать единую цифровую базу, где будут храниться данные о владельце, вакцинации и ветеринарных документах. Один из вопросов, который уже возникает у владельцев кошек и собак, — что будет с уже выданными ветеринарными паспортами. «Судебно-юридическая газета» выяснила, придется ли оформлять новые документы после запуска новой системы.

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Речь идет о двухлетнем экспериментальном проекте по совершенствованию идентификации и регистрации домашних животных, который уже утвердил Кабинет Министров. Он предусматривает создание единой цифровой системы, где будет храниться информация о домашних животных, их владельцах, вакцинации и ветеринарных документах. По замыслу, это должно упростить доступ к ветеринарным услугам, помочь быстрее возвращать потерявшихся животных владельцам, улучшить контроль за вакцинацией против бешенства и централизованно вести учет бездомных животных.

Нужно ли будет оформлять новый ветеринарный паспорт

Нет. Экспериментальный проект не предусматривает повторного оформления ветеринарных паспортов.

Вместо этого новая система обеспечит возможность переноса информации из действующих ветеринарных паспортов в государственный реестр.

Как отмечается в разъяснении к проекту, это позволит владельцам перейти к новой цифровой системе без повторного оформления документов.

Как будут переносить информацию

Вносить информацию в государственный реестр будут ветеринарные врачи государственных и частных клиник, которые будут работать с системой.

Если животное уже имеет микрочип, повторно устанавливать его не нужно — ветеринарный врач лишь считает информацию и внесет ее в реестр.

Что изменится для владельцев

После регистрации информация о домашнем животном, его владельце, вакцинации, ветеринарных документах и другие необходимые сведения будут храниться в единой цифровой системе.

Это позволит быстро восстановить информацию в случае утраты бумажного ветеринарного паспорта, а также сделает ветеринарные услуги более удобными для владельцев.

В перспективе после успешной реализации экспериментального проекта Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Министерством цифровой трансформации будут работать над интеграцией цифрового ветеринарного паспорта в приложение «Дія».

Следует отметить, что массового запуска новой системы пока нет. Она будет внедряться поэтапно: сначала через пилотирование в государственных ветклиниках, затем к ней будут постепенно подключаться частные ветеринарные учреждения. Цифровой ветпаспорт в «Действии» планируется ввести только после завершения экспериментального проекта.

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