Могут ли оштрафовать, если не зарегистрировать кота или собаку после запуска новой системы учета

Станет ли регистрация домашних животных обязательной и будут ли владельцам грозить штрафы.

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После новости о запуске новой системы регистрации домашних животных у многих владельцев возник закономерный вопрос: станет ли регистрация обязательной и будут ли грозить штрафы тем, кто не зарегистрирует своего кота или собаку. «Судебно-юридическая газета» выяснила, что предусматривает утвержденный Кабинетом Министров экспериментальный проект.

Речь идет о двухлетнем экспериментальном проекте по совершенствованию идентификации и регистрации домашних животных.

После его запуска владельцы смогут добровольно и бесплатно зарегистрировать кошек, собак и домашних хорьков (фреток), а информация о животном, его владельце, вакцинации и ветеринарных документах будет храниться в единой цифровой системе.

По замыслу, это должно упростить доступ к ветеринарным услугам, помочь быстрее возвращать потерявшихся животных владельцам, улучшить контроль за вакцинацией против бешенства и вести централизованный учет бездомных животных.

Будет ли штраф за нерегистрацию домашнего животного

Нет. Введение штрафов для владельцев, которые не зарегистрируют домашнее животное, экспериментальным проектом не предусмотрено.

В разъяснении к проекту отмечается, что регистрация домашних животных будет добровольной и бесплатной.

Кроме того, отдельно подчеркивается, что законодательством не предусмотрена обязательная процедура регистрации домашних животных.

Как можно будет зарегистрировать животное

После запуска системы зарегистрировать домашнее животное можно будет в государственных и частных ветеринарных учреждениях, которые присоединятся к проекту.

При этом ветеринарные услуги, в частности чипирование и вакцинация, будут оплачиваться по действующим тарифам.

Онлайн-регистрация не предусмотрена. Для внесения данных в систему владелец или его официальный представитель должен лично обратиться к ветеринарному врачу, предоставить необходимые сведения и подписать соответствующее заявление.

Нужно ли будет чипировать кота или собаку

Нет. Чипирование не является обязательным условием регистрации.

При этом владельцам рекомендуют чипировать домашних животных, поскольку микрочип значительно упрощает поиск и возвращение потерявшегося питомца.

Если животное уже имеет микрочип, повторно устанавливать его не нужно — ветеринарный врач лишь считает информацию и внесет ее в систему.

Каких животных будут касаться новые правила

На первом этапе экспериментальный проект будет охватывать собак, кошек и домашних хорьков (фреток).

Реестр уже разработан и передан на баланс Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Во время пилотного этапа в него уже внесли более 6 тысяч домашних животных. В ближайшее время планируется новый этап тестирования с участием государственных ветеринарных клиник, после чего к системе постепенно смогут присоединяться и частные ветеринарные учреждения.

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