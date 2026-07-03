Чи можуть оштрафувати, якщо не зареєструвати кота або собаку після запуску нової системи обліку

Чи стане реєстрація домашніх тварин обов'язковою та чи загрожуватимуть власникам штрафи.

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Після новини про запуск нової системи реєстрації домашніх тварин у багатьох власників виникло закономірне запитання: чи стане реєстрація обов'язковою і чи загрожуватимуть штрафи тим, хто не зареєструє свого кота або собаку. «Судово-юридична газета» з'ясувала, що передбачає затверджений Кабміном експериментальний проєкт.

Йдеться про дворічний експериментальний проєкт із удосконалення ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.

Після його запуску власники зможуть добровільно й безкоштовно зареєструвати котів, собак і домашніх тхорів (фреток), а інформація про тварину, її власника, вакцинацію та ветеринарні документи зберігатиметься в єдиній цифровій системі.

За задумом, це має спростити доступ до ветеринарних послуг, допомогти швидше повертати загублених тварин власникам, покращити контроль за вакцинацією проти сказу та вести централізований облік безпритульних тварин.

Чи буде штраф за нереєстрацію домашньої тварини

Ні. Запровадження штрафів для власників, які не зареєструють домашню тварину, експериментальним проєктом не передбачено.

У роз'ясненні до проєкту зазначено, що реєстрація домашніх тварин буде добровільною та безкоштовною.

Крім того, окремо наголошується, що законодавством не передбачено обов'язкової процедури реєстрації домашніх тварин.

Як можна буде зареєструвати тварину

Після запуску системи зареєструвати домашню тварину можна буде у державних і приватних ветеринарних закладах, які долучаться до проєкту.

Водночас ветеринарні послуги, зокрема чипування та вакцинація, оплачуватимуться за чинними тарифами.

Онлайн-реєстрація не передбачена. Для внесення даних до системи власник або його офіційний представник має особисто звернутися до ветеринарного лікаря, надати необхідні відомості та підписати заяву.

Чи потрібно буде чипувати кота або собаку

Ні. Чипування не є обов'язковою умовою реєстрації.

Водночас власникам рекомендують чипувати домашніх тварин, оскільки мікрочип значно спрощує пошук і повернення загубленого улюбленця.

Якщо тварина вже має мікрочип, повторно встановлювати його не потрібно — ветеринарний лікар лише зчитає інформацію та внесе її до системи.

Яких тварин стосуватимуться нові правила

На першому етапі експериментальний проєкт охоплюватиме собак, котів і домашніх тхорів (фреток).

Реєстр уже розроблено та передано на баланс Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Під час пілотного етапу до нього вже внесли понад 6 тисяч домашніх тварин. Найближчим часом планується новий етап тестування за участю державних ветеринарних клінік, після чого до системи поступово зможуть долучатися й приватні ветеринарні заклади.

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