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Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття мережі криптообмінників, які обкрадали людей по всій Україні

21:10, 2 липня 2026
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Правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах та вилучили готівку в різних валютах на понад 20 млн грн.
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття мережі криптообмінників, які обкрадали людей по всій Україні
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Правоохоронці викрили мережу криптообмінників, яка під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів заволодівала коштами громадян. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

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У межах розслідування проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України.

Як зазначив Генпрокурор, схему маскували під легальний бізнес: працювали сайт, система заявок, Telegram-комунікація, використовувалися коди підтвердження, а також діяли пункти обміну в різних регіонах країни. Усе було організовано так, щоб створити враження реального фінансового сервісу.

Водночас після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення своїх коштів.

Під час документування злочину учасники мережі, як повідомив генеральний прокурор, за тією ж схемою заволоділи 50 тисячами гривень у межах оперативної закупівлі.

За даними слідства, після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити.

Після цього клієнти приходили до визначених пунктів обміну, передавали гроші, які фігуранти привласнювали, а потерпілі отримували лише формальні пояснення та затягування процесу на невизначений термін.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн.

Наразі, як повідомив Руслан Кравченко, готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

«У сучасному фінансовому світі шахраї теж виглядають "сучасно". Але обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як новий криптообмінник. Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження», — зазначив Генеральний прокурор.

Він додав, що слідство триває, а правоохоронці встановлюють усіх осіб, які забезпечували роботу цієї платформи — від організаторів до тих, хто безпосередньо приймав кошти у потерпілих.

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