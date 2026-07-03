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Борги за договорами факторингу з регресом дозволять стягувати через виконавчий напис нотаріуса

08:30, 3 липня 2026
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Визначено перелік документів, які потрібно буде подати нотаріусу для безспірного стягнення заборгованості.
Борги за договорами факторингу з регресом дозволять стягувати через виконавчий напис нотаріуса
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Кабмін оновив перелік документів, які дозволяють стягувати заборгованість у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

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Зміни пов'язані із запровадженням нового Закону «Про факторинг» і визначають, які саме документи потрібно буде надати фактору для отримання виконавчого напису у разі невиконання клієнтом своїх зобов’язань за договором факторингу з регресом.

Водночас нові правила почнуть діяти лише після введення в дію закону про

Які документи потрібно буде подати для виконавчого напису

Постановою №852 визначено, що для отримання виконавчого напису нотаріуса фактор повинен подати документи, які підтверджують невиконання клієнтом вимоги за відступленим правом грошової вимоги.

Зокрема, необхідно надати:

  • оригінал договору факторингу з регресом;
  • оригінал правочину про відступлення фактору права грошової вимоги, якщо він оформлювався окремим документом;
  • платіжну інструкцію, що підтверджує перерахування фактором коштів клієнту за договором факторингу з регресом;
  • оригінал або засвідчену фактором копію вимоги про сплату частини чи повної вартості права грошової вимоги, надісланої клієнту, із відміткою фактора про несплату та зазначенням суми заборгованості;
  • документи, що підтверджують направлення такої вимоги та її отримання або відмову від отримання.

Як підтвердження надсилання вимоги можуть використовуватися:

  • повідомлення про вручення рекомендованого чи цінного поштового відправлення;
  • поштове відправлення з позначкою про відмову адресата від його отримання;
  • якщо договором передбачено електронний документообіг — засвідчені фактором паперові копії електронного листа з вимогою та службового повідомлення відповідної інформаційної системи, яке підтверджує доставку такого листа на електронну адресу адресата.

Коли постанова набере чинності

Уряд визначив, що постанова набирає чинності одночасно із введенням у дію Закону України від 3 червня 2025 року №4466-IX «Про факторинг», але не раніше дня її офіційного опублікування.

Таким чином, після набрання чинності відповідними нормами перелік документів для вчинення виконавчих написів нотаріусів буде офіційно доповнений процедурою безспірного стягнення заборгованості за договорами факторингу з регресом.

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