Долги по договорам факторинга с регрессом разрешат взыскивать через исполнительную надпись нотариуса

Определен перечень документов, которые необходимо будет подать нотариусу для бесспорного взыскания задолженности.

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Кабмин обновил перечень документов, которые позволяют взыскивать задолженность в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса.

Изменения связаны с введением нового Закона «О факторинге» и определяют, какие именно документы необходимо будет предоставить фактору для получения исполнительной надписи в случае невыполнения клиентом своих обязательств по договору факторинга с регрессом.

В то же время новые правила начнут действовать только после введения в действие закона о факторинге.

Какие документы необходимо будет подать для исполнительной надписи

Постановлением №852 определено, что для получения исполнительной надписи нотариуса фактор должен предоставить документы, подтверждающие невыполнение клиентом требования по уступленному праву денежного требования.

В частности, необходимо предоставить:

оригинал договора факторинга с регрессом;

оригинал сделки об уступке фактору права денежного требования, если она оформлялась отдельным документом;

платежную инструкцию, подтверждающую перечисление фактором денежных средств клиенту по договору факторинга с регрессом;

оригинал или заверенную фактором копию требования об оплате части либо полной стоимости права денежного требования, направленного клиенту, с отметкой фактора о неуплате и указанием суммы задолженности;

документы, подтверждающие направление такого требования и его получение либо отказ от получения.

В качестве подтверждения направления требования могут использоваться:

уведомление о вручении заказного или ценного почтового отправления;

почтовое отправление с отметкой об отказе адресата от его получения;

если договором предусмотрен электронный документооборот — заверенные фактором бумажные копии электронного письма с требованием и служебного сообщения соответствующей информационной системы, подтверждающего доставку такого письма на электронный адрес адресата.

Когда постановление вступит в силу

Правительство определило, что постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона Украины от 3 июня 2025 года №4466-IX «О факторинге», но не ранее дня его официального опубликования.

Таким образом, после вступления в силу соответствующих норм перечень документов для совершения исполнительных надписей нотариусов будет официально дополнен процедурой бесспорного взыскания задолженности по договорам факторинга с регрессом.

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