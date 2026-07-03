Загубився кіт чи собака — повернути його додому можна буде вже за лічені години

Якщо тварина зареєстрована або має мікрочип, її власника можна буде встановити значно швидше.

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Пошук загублених домашніх улюбленців може стати значно швидшим. Після запуску нової системи ветеринарні лікарі та уповноважені установи зможуть оперативно встановлювати власника знайденої тварини, якщо вона буде зареєстрована або матиме мікрочип.

Як з'ясувала «Судово-юридична газета», саме такий механізм передбачає експериментальний проєкт з удосконалення ідентифікації та реєстрації домашніх тварин, який Кабінет Міністрів уже затвердив. За задумом, нова система має допомогти швидше повертати загублених собак і котів їхнім власникам.

Як нова система допоможе швидше знайти власника

Однією з головних переваг нової системи стане можливість оперативно повертати загублених домашніх тварин власникам.

Якщо знайдена тварина матиме мікрочип або буде зареєстрована в системі, ветеринарний лікар чи уповноважена установа зможуть швидко встановити її власника.

У роз'ясненні до проєкту зазначається, що завдяки відомостям із реєстру загублених тварин можна буде повертати власникам за лічені години.

Чому це стане можливим

Такі можливості з'являться завдяки експериментальному проєкту з удосконалення механізму ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.

Після реєстрації інформація про тварину, зокрема дані про власника, вакцинацію та ветеринарні документи, зберігатиметься в єдиній цифровій системі. Саме це дасть змогу швидко встановлювати власника, якщо тварину знайдуть.

Чи обов'язково чипувати тварину

Чипування не є обов'язковою умовою реєстрації.

Водночас власникам рекомендують чипувати домашніх тварин, оскільки мікрочип значно спрощує їх пошук і повернення.

Якщо тварина вже має мікрочип, повторно встановлювати його не потрібно — ветеринарний лікар лише зчитає інформацію та внесе її до системи.

Як працюватиме нова система

Реєстрація домашніх тварин буде добровільною та безкоштовною. Внести дані до системи можна буде у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучаться до проєкту.

На першому етапі система охоплюватиме собак, котів і домашніх тхорів (фреток).

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