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Загубився кіт чи собака — повернути його додому можна буде вже за лічені години

09:42, 3 липня 2026
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Якщо тварина зареєстрована або має мікрочип, її власника можна буде встановити значно швидше.
Загубився кіт чи собака — повернути його додому можна буде вже за лічені години
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Пошук загублених домашніх улюбленців може стати значно швидшим. Після запуску нової системи ветеринарні лікарі та уповноважені установи зможуть оперативно встановлювати власника знайденої тварини, якщо вона буде зареєстрована або матиме мікрочип.

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Як з'ясувала «Судово-юридична газета», саме такий механізм передбачає експериментальний проєкт з удосконалення ідентифікації та реєстрації домашніх тварин, який Кабінет Міністрів уже затвердив. За задумом, нова система має допомогти швидше повертати загублених собак і котів їхнім власникам.

Як нова система допоможе швидше знайти власника

Однією з головних переваг нової системи стане можливість оперативно повертати загублених домашніх тварин власникам.

Якщо знайдена тварина матиме мікрочип або буде зареєстрована в системі, ветеринарний лікар чи уповноважена установа зможуть швидко встановити її власника.

У роз'ясненні до проєкту зазначається, що завдяки відомостям із реєстру загублених тварин можна буде повертати власникам за лічені години.

Чому це стане можливим

Такі можливості з'являться завдяки експериментальному проєкту з удосконалення механізму ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.

Після реєстрації інформація про тварину, зокрема дані про власника, вакцинацію та ветеринарні документи, зберігатиметься в єдиній цифровій системі. Саме це дасть змогу швидко встановлювати власника, якщо тварину знайдуть.

Чи обов'язково чипувати тварину

Чипування не є обов'язковою умовою реєстрації.

Водночас власникам рекомендують чипувати домашніх тварин, оскільки мікрочип значно спрощує їх пошук і повернення.

Якщо тварина вже має мікрочип, повторно встановлювати його не потрібно — ветеринарний лікар лише зчитає інформацію та внесе її до системи.

Як працюватиме нова система

Реєстрація домашніх тварин буде добровільною та безкоштовною. Внести дані до системи можна буде у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучаться до проєкту.

На першому етапі система охоплюватиме собак, котів і домашніх тхорів (фреток).

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уряд Кабінет Міністрів України тварини

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