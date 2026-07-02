Кількість загиблих у Києві після масованої атаки РФ зросла до 23 людей

Поранення отримали 85 людей, пошуково-рятувальна операція у столиці триває.

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У Києві зросла кількість жертв російської масованої ракетно-дронової атаки. Станом на цей час відомо про 23 загиблих, повідомила Київська міська військова адміністрація.

У ніч проти 2 липня Росія здійснила масований удар по Україні ракетами та безпілотниками, головною ціллю якого стала столиця. За останніми даними, 85 людей отримали поранення. Рятувальні роботи тривають, тому кількість загиблих може зрости, адже під завалами продовжують знаходити людей.

Унаслідок атаки серйозно пошкоджені кілька багатоповерхових житлових будинків, складські приміщення підприємств у різних районах Києва, понад 20 навчальних закладів, а також лікарня.

За даними Повітряних сил, основним напрямком атаки був Київ. По столиці було випущено 28 балістичних ракет, а особливістю удару стало масоване застосування балістичного озброєння та реактивних безпілотників.

Зокрема, Росія застосувала чотири протикорабельні ракети «Циркон», 24 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400, 34 крилаті ракети Х-101, вісім крилатих ракет «Калібр» та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 25 балістичних ракет (включно з «Цирконами») та 12 ударних безпілотників на 33 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА зафіксовано ще на 18 локаціях.

Додамо, що у Києві 3 липня оголосили День жалоби – в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

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