Количество погибших в Киеве после массированной атаки РФ выросло до 23 человек

Ранения получили 85 человек, поисково-спасательная операция в столице продолжается.

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В Киеве выросло количество жертв российского массированного ракетно-дронового удара. По состоянию на настоящее время известно о 23 погибших, сообщила Киевская городская военная администрация.

В ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, главной целью которого стала столица. По последним данным, 85 человек получили ранения. Спасательные работы продолжаются, поэтому количество погибших может возрасти, поскольку под завалами продолжают находить людей.

В результате атаки серьезно повреждены несколько многоэтажных жилых домов, складские помещения предприятий в разных районах Киева, более 20 учебных заведений, а также больница.

По данным Воздушных сил, основным направлением атаки был Киев. По столице было выпущено 28 баллистических ракет, а особенностью удара стало массированное применение баллистического вооружения и реактивных беспилотников.

В частности, Россия применила четыре противокорабельные ракеты «Циркон», 24 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400, 34 крылатые ракеты Х-101, восемь крылатых ракет «Калибр» и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

По предварительной информации, зафиксировано попадание 25 баллистических ракет (включая «Цирконы») и 12 ударных беспилотников на 33 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых БПЛА зафиксировано еще на 18 локациях.

Добавим, что в Киеве 3 июля объявили День траура – в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

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