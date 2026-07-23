Работодатели до 5 августа должны обновить данные работников в ТЦК: за нарушение штраф почти 60 тысяч гривен

Штрафы за нарушение воинского учета 2026: почему важно обновить данные персонала в августе.

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5 августа 2026 года истекает срок, в течение которого предприятия, учреждения, организации, государственные органы и органы местного самоуправления должны сообщить территориальным центрам комплектования и социальной поддержки об изменениях в учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, произошедших в течение июля.

Организация воинского учета на предприятиях, в учреждениях и организациях является неотъемлемой частью мобилизационной подготовки государства. Согласно Порядку № 1487, ответственность за надлежащее ведение учета возлагается непосредственно на руководителей. Одной из ключевых периодических обязанностей работодателя является информирование ТЦК об изменении учетных данных работников. Традиционно этот отчет подается ежемесячно до 5 числа включительно.

Работодатель ведет персональный воинский учет работников по спискам. В случае изменения жизненных обстоятельств работника, влияющих на его статус в системе воинского учета, эти данные должны быть актуализированы.

Согласно пункту 34 Порядка, работодатель обязан в пятидневный срок со дня подачи работником соответствующих документов внести изменения в списки персонального воинского учета касательно:

фамилии, собственного имени и отчества;

реквизитов паспорта гражданина Украины (в том числе заграничного);

адреса задекларированного или фактического места жительства;

семейного положения;

образования;

места работы и должности.

Именно эти обновленные сведения должны быть направлены в ТЦК и СП ежемесячно до 5 числа в форме уведомления об изменении учетных данных.

Как подать уведомление в ТЦК

Для информирования ТЦК и СП используется форма «Уведомление об изменении учетных данных» (Приложение 4) к Порядку № 1487.

Ответственное за ведение воинского учета лицо должно в течение пяти дней внести изменения в документы персонального воинского учета на основании документов, представленных работником, или кадровых документов предприятия (например, приказа о переводе на другую должность).

До 5 числа следующего месяца сформировать Уведомление (Приложение 4), включив в него всех работников, у которых в течение предыдущего месяца изменились учетные данные. И подать уведомление в соответствующий ТЦК и СП либо лично или почтовым отправлением, либо в электронной форме — через электронный кабинет или средствами Портала «Дія», при наличии технической возможности. В таком случае дублировать уведомление на бумаге не требуется.

Ответственность за игнорирование дедлайна

Должностные лица предприятий несут административную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. В частности, ответственность наступает за неподачу сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, несвоевременную подачу документов, необходимых для ведения учета, и прием на работу лиц, не состоящих на воинском учете.

Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, такие нарушения влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц. Повторное совершение нарушения в течение года увеличивает сумму взыскания. Стоит отметить, что контроль за выполнением этих требований осуществляется ТЦК во время плановых и внеплановых проверок.

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации ответственность предусмотрена статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Во время действия военного положения для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений предусмотрен штраф от 34 000 до 59 500 грн (2000–3500 НМДГ).

В то же время этот срок не касается всех военнообязанных граждан. Речь идет именно об обязанности работодателей, ведущих персональный воинский учет своих работников, своевременно информировать ТЦК и СП об изменениях в их учетных данных.

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