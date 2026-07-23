Представительство интересов государства прокурором в случае их ненадлежащей защиты органами власти: постановление КАС ВС

КАС ВС отметил, что прокурор может представлять интересы государства в административном деле, если компетентный орган не осуществляет или ненадлежащим образом осуществляет защиту этих интересов.

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КАС ВС рассмотрел дело о признании противоправным бездействия поселкового совета относительно несовершения действий по заказу разработки и утверждения историко-архитектурного опорного плана исторического населенного пункта.

Спорным вопросом является наличие либо отсутствие у прокурора полномочий для представительства интересов государства в суде при условии существования органов государственной власти (Минкульт и Департамент культуры и туризма Тернопольской ОВА), которые являются самостоятельными юридическими лицами с соответствующей процессуальной дееспособностью и реализуют государственную политику в сфере охраны культурного наследия. Об этом сообщил Пятый апелляционный административный суд.

Ч. 3 ст. 23 Закона Украины от 14.10.2014 № 1697-VII «О прокуратуре» определяет исключительные случаи такого представительства прокурором интересов государства в суде: в случае нарушения или угрозы нарушения интересов государства, если защиту этих интересов не осуществляет либо ненадлежащим образом осуществляет орган государственной власти, орган местного самоуправления или иной субъект властных полномочий, к компетенции которого отнесены соответствующие полномочия, а также в случае отсутствия такого органа.

Прокурор, обращающийся в суд в интересах государства, в исковом или ином заявлении, жалобе обосновывает, в чем заключается нарушение интересов государства, необходимость их защиты, определенные законом основания для обращения прокурора в суд, а также указывает орган, уполномоченный государством осуществлять соответствующие функции в спорных правоотношениях. Невыполнение этих требований влечет применение положений ст. 169 КАС Украины.

КАС ВС отметил, что прокурор может представлять интересы государства в административном деле, если компетентный орган не осуществляет либо ненадлежащим образом осуществляет защиту этих интересов, а также в случае отсутствия такого органа.

Обращаясь к соответствующему компетентному органу до подачи иска в порядке, предусмотренном ст. 23 Закона № 1697-VII и ч. 4 ст. 53 КАС Украины, прокурор фактически предоставляет ему возможность отреагировать на предполагаемое нарушение интересов государства, в частности путем назначения проверки фактов нарушения законодательства, выявленных прокурором, совершения действий для исправления ситуации, а именно подачи иска либо направления прокурору мотивированного уведомления об отсутствии такого нарушения.

Непринятие компетентным органом каких-либо мер в течение разумного срока после того, как этому органу стало известно либо должно было стать известно о возможном нарушении интересов государства, должно квалифицироваться как бездействие соответствующего органа. Разумность срока определяется судом с учетом того, требовали ли интересы государства неотложной защиты, а также таких факторов, как: значимость нарушения интересов государства, возможность наступления необратимых негативных последствий вследствие бездействия компетентного органа, наличие объективных причин, препятствовавших такому обращению, и т.п.

Также КАС ВС обратил внимание, что КСУ Решением от 03.12.2025 № 6-р(II)/2025 признал неконституционными отдельные положения абз. 1 ч. 3 ст. 23 Закона № 1697-VII в той части, в которой они предоставляют прокурору возможность осуществлять представительство интересов государства в суде в связи с неосуществлением либо ненадлежащим осуществлением защиты этих интересов органом государственной власти, органом местного самоуправления либо иным субъектом властных полномочий, к компетенции которого отнесены соответствующие полномочия.

В пунктах 3 и 4 резолютивной части Решения КСУ также указано, что отдельные положения абз. 1 ч. 3 ст. 23 Закона № 1697-VII, признанные неконституционными, утрачивают силу с 01.01.2027, а также что данное Решение не распространяется на правоотношения относительно представительства прокурором интересов государства в суде, возникшие во время действия отдельных положений ч. 3 ст. 23 Закона № 1697-VII, признанных неконституционными, и продолжающих существовать после утраты ими силы.

КАС ВС установил, что органы, уполномоченные государством осуществлять соответствующие функции в спорных правоотношениях, зная о продолжающемся нарушении интересов государства в сфере охраны культурного наследия как минимум с 2020–2021 годов, ограничились перепиской с ответчиком, которая не привела к устранению нарушения, а после получения уведомлений прокурора в течение разумного срока самостоятельно не обратились в суд с иском к поселковому совету и прямо подтвердили отсутствие намерения совершать такие действия в дальнейшем.

Следовательно, на момент обращения прокурора в суд с данным иском Минкульт и Департамент культуры и туризма Тернопольской ОВА фактически не осуществляли защиту интересов государства в судебном порядке, что в соответствии с ч. 3 ст. 23 Закона № 1697-VII является основанием для представительства прокурором законных интересов государства в лице этих органов. Кроме того, в данном деле прокурор обосновывал не абстрактный интерес государства, а конкретный публичный интерес в обеспечении правового режима охраны исторического населенного пункта, включенного в Список исторических населенных мест Украины.

При таких обстоятельствах КАС ВС считает, что суд апелляционной инстанции пришел к необоснованному выводу о неподтверждении прокурором права на обращение в суд в интересах государства, в связи с чем не имел оснований оставлять иск без рассмотрения на основании п. 1 ч. 1 ст. 240 КАС Украины.

С постановлением КАС ВС от 17.06.2026 по делу № 500/5037/24 можно ознакомиться по ссылке.

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