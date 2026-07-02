Владельцы смогут официально зарегистрировать своих домашних животных: нужно ли чипировать кошек и собак

Первыми зарегистрировать можно будет кошек, собак и домашних хорьков (фреток), а чипирование будут лишь рекомендовать.

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В Украине запускают двухлетний экспериментальный проект, в рамках которого усовершенствуют систему идентификации и регистрации домашних животных. В будущем это должно предоставить владельцам доступ к цифровым ветеринарным документам, упростить поиск потерявшихся питомцев, а государству — эффективнее контролировать вакцинацию против бешенства и вести учет бездомных животных.

Регистрация для владельцев будет добровольной и бесплатной, а первыми в систему будут включать собак, кошек и домашних хорьков (фреток).

Так, правительство согласовало реализацию экспериментального проекта по проведению идентификации и/или регистрации домашних животных, в том числе бездомных.

Одновременно Кабинет Министров утвердил Порядок реализации экспериментального проекта, который определяет механизм усовершенствования идентификации и регистрации домашних животных, механизм учета, замены (переоформления) ветеринарных паспортов, а также заказа бланков ветеринарных паспортов.

Кроме того, Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства поручено обеспечить преобразование Единого государственного реестра домашних животных в Единый государственный реестр домашних животных, в том числе бездомных.

Каких животных будут регистрировать

Первый этап экспериментального проекта будет охватывать собак, кошек и домашних хорьков (фреток). Именно эти виды подлежат идентификации в соответствии с европейскими подходами.

Проект реализуется в соответствии с Законом Украины «О ветеринарной медицине и благополучии животных» и призван приблизить украинскую систему идентификации животных к европейским стандартам.

Регистрация будет добровольной и бесплатной

Для владельцев домашних животных регистрация в государственном реестре будет добровольной и бесплатной.

Внести информацию в реестр можно будет в государственных и частных ветеринарных учреждениях, которые присоединятся к проекту.

При этом ветеринарные услуги, в частности чипирование или вакцинация, будут оплачиваться по действующим тарифам.

Законодательство не предусматривает обязательной регистрации домашних животных.

Нужно ли чипировать животное

Чипирование не является обязательным условием регистрации.

При этом владельцам рекомендуют чипировать животных, поскольку это значительно упрощает поиск и возвращение потерявшегося питомца.

Если животное уже имеет микрочип, повторно устанавливать его не нужно — ветеринарный врач только считает информацию и внесет ее в государственный реестр.

Как будет проходить регистрация

Вносить информацию в реестр будут ветеринарные врачи государственных и частных клиник, которые будут работать с системой.

Во время регистрации владелец или его официальный представитель должен предоставить необходимые данные и подписать соответствующее заявление, после чего ветеринар проведет идентификацию животного или отсканирует его микрочип.

Именно поэтому дистанционная или онлайн-регистрация не предусмотрена.

Также новая система позволит перенести информацию из действующих ветеринарных паспортов в государственный реестр без повторного оформления документов.

Какие возможности даст новый реестр

После регистрации в единой цифровой системе будет храниться информация о домашнем животном, в частности данные о вакцинации, ветеринарные документы и другие необходимые сведения.

В случае утраты бумажного ветеринарного паспорта информацию можно будет быстро восстановить.

Одним из ключевых преимуществ должна стать возможность оперативно возвращать потерявшихся домашних животных владельцам. Если животное будет иметь микрочип или будет зарегистрировано в системе, ветеринарный врач или уполномоченное учреждение смогут быстро установить его владельца.

Также реестр должен способствовать более эффективному контролю за вакцинацией, в частности против бешенства, и профилактике распространения опасных заболеваний.

Как изменится учет бездомных животных

Отдельным направлением проекта станет централизованный учет бездомных животных.

Реестр позволит формировать актуальные данные об их количестве и более эффективно планировать программы ответственного обращения с животными.

Регистрировать бездомных животных будут коммунальные службы или другие юридические лица, уполномоченные органами местного самоуправления и имеющие лицензию на осуществление ветеринарной практики.

Когда система заработает полностью

Реестр уже создан и передан на баланс Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Во время первого этапа пилотирования в систему уже внесли более 6 тысяч домашних животных.

В ближайшее время планируется новый этап тестирования с участием государственных ветеринарных клиник. После завершения интеграции ветеринарных информационных систем к проекту постепенно будут присоединяться и частные ветеринарные учреждения.

После успешной реализации экспериментального проекта Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Министерством цифровой трансформации будут работать над интеграцией цифрового ветеринарного паспорта в приложение «Дия».

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