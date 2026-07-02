Украина обратилась почти к 40 странам с просьбой срочно передать ракеты к Patriot

Минобороны призывает партнеров уже в этом месяце передать ракеты из имеющихся запасов в обмен на будущие поставки для Украины.

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Украина продолжает работать ради справедливого мира, однако Россия, не достигнув своих целей на поле боя, наращивает массированные удары по украинским городам.

В Министерстве обороны подчеркнули, что накануне саммита НАТО критически важно принять решение о срочном усилении украинской противовоздушной обороны.

Во время одной из крупнейших воздушных атак Россия применила почти 500 ударных беспилотников и 77 ракет, из которых 25 были баллистическими или гиперзвуковыми. Благодаря работе Сил обороны и поддержке международных партнеров удалось перехватить более 90% крылатых ракет и 90% ударных дронов типа Shahed.

Вместе с тем в министерстве отметили, что главным вызовом остается перехват баллистических ракет из-за дефицита боеприпасов к системам Patriot.

В апреле Украина впервые заключила рекордный контракт на закупку сотен ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии, а их поставки ожидаются в течение следующих лет. Также впервые начат процесс закупки около сотни ракет к Patriot на сумму 1 млрд долларов за счет кредита ЕС. Кроме того, в этом году Украина впервые начала получать ракеты со складов европейских партнеров.

Ведомство указывает: внедрение стандарта НАТО After Action Review позволило более чем вдвое повысить эффективность систем Patriot при перехвате маневренных ракет «Искандер».

Вместе с тем в Министерстве обороны подчеркнули, что этих мер недостаточно.

Министр обороны Михаил Федоров обратился с письмами почти к 40 странам-партнерам с просьбой уже в этом месяце передать Украине ракеты к Patriot из имеющихся запасов в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины.

Также партнеров призвали сделать взносы в механизмы PURL и JUMPSTART, которые в ведомстве назвали самыми быстрыми путями поставки необходимых ракет.

В Минобороны подчеркнули, что от оперативности решений партнеров зависит защита украинского неба, критической инфраструктуры и жизнь людей.

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