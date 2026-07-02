Україна звернулася до майже 40 країн із проханням терміново передати ракети до Patriot

Міноборони закликає партнерів уже цього місяця передати ракети з наявних запасів в обмін на майбутні поставки для України.

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Україна продовжує працювати заради справедливого миру, однак Росія, не досягнувши своїх цілей на полі бою, нарощує масовані удари по українських містах.

У Міністерстві оборони наголосили, що напередодні саміту НАТО критично важливо ухвалити рішення про термінове посилення української протиповітряної оборони.

Під час однієї з найбільших повітряних атак Росія застосувала майже 500 ударних безпілотників та 77 ракет, із яких 25 були балістичними або гіперзвуковими. Завдяки роботі Сил оборони та підтримці міжнародних партнерів вдалося перехопити понад 90% крилатих ракет і 90% ударних дронів типу Shahed.

Водночас у міністерстві зазначили, що головним викликом залишається перехоплення балістичних ракет через дефіцит боєприпасів до систем Patriot.

У квітні Україна вперше уклала рекордний контракт на закупівлю сотень ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини, а їхні поставки очікуються протягом наступних років. Також вперше розпочато процес закупівлі близько сотні ракет до Patriot на суму 1 млрд доларів за рахунок кредиту ЄС. Крім того, цього року Україна вперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів.

Відомство вказує: впровадження стандарту НАТО After Action Review дозволило більш ніж удвічі підвищити ефективність систем Patriot під час перехоплення маневрених ракет «Іскандер».

Разом із тим у Міністерстві оборони підкреслили, що цих заходів недостатньо.

Міністр оборони Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням уже цього місяця передати Україні ракети до Patriot із наявних запасів в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України.

Також партнерів закликали зробити внески до механізмів PURL та JUMPSTART, які у відомстві назвали найшвидшими шляхами постачання необхідних ракет.

У Міноборони наголосили, що від оперативності рішень партнерів залежить захист українського неба, критичної інфраструктури та життя людей.

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