Поліцейський не може тримати TruCAM у руках — водій через суд зміг скасувати штраф за перевищення швидкості

Через спосіб використання TruCAM водій зміг через суд скасувати штраф за перевищення швидкості.

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Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував постанову патрульної поліції про накладення штрафу за перевищення швидкості та закрив справу про адміністративне правопорушення. Колегія суддів дійшла висновку, що у цій справі вимірювання швидкості автомобіля за допомогою приладу TruCAM, який поліцейський тримав у руках, не відповідає вимогам статті 40 Закону України «Про Національну поліцію», а отримані таким способом результати не можуть бути використані як належний доказ.

Обставини справи

Водія автомобіля BMW X3 оштрафували за ч. 1 ст. 122 КУпАП після того, як патрульний у Києві зафіксував рух транспортного засобу зі швидкістю 79 км/год при дозволених у населеному пункті 50 км/год. Порушення було зафіксоване лазерним вимірювачем швидкості TruCAM.

Водій звернувся до суду, вважаючи постанову незаконною. Він стверджував, що поліцейський проводив вимірювання швидкості, тримаючи прилад у руках, хоча стаття 40 Закону України «Про Національну поліцію», на його думку, такого способу використання технічного засобу не передбачає. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що технічні характеристики TruCAM допускають його використання у ручному режимі, а спосіб утримання приладу не має вирішального значення для оцінки доказів.

Що вирішив апеляційний суд

Ключовим питанням спору стало те, чи допускає стаття 40 Закону України «Про Національну поліцію» використання лазерного вимірювача швидкості TruCAM у ручному режимі.

Апеляційний суд не погодився з висновками суду першої інстанції. Колегія суддів зазначила, що стаття 40 Закону визначає порядок застосування технічних засобів для виявлення та фіксації правопорушень. На думку суду, із змісту цієї норми випливає, що такі технічні засоби мають бути закріплені або розміщені у спосіб, передбачений законом, зокрема по зовнішньому периметру доріг і будівель. Інших способів їх використання ця норма не встановлює.

Суд наголосив, що TruCAM є технічним засобом для виявлення та фіксації правопорушень у розумінні статті 40 Закону. Оскільки під час вимірювання швидкості прилад перебував у руках поліцейського, а не був закріплений або розміщений у порядку, визначеному законом, у цій справі результати такого вимірювання не можуть вважатися належним доказом. Суд також зазначив, що стаття 40 Закону не передбачає використання такого технічного засобу шляхом його утримання в руках під час вимірювання швидкості.

З огляду на це апеляційний суд дійшов висновку, що суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права та не надав належної оцінки доказам, а тому постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає скасуванню.

Рішення суду

Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Галицького районного суду Львова, задовольнив позов водія, скасував постанову патрульної поліції про накладення штрафу та закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення. Також у справі 461/1766/26 суд стягнув із Департаменту патрульної поліції на користь позивача 1664 грн сплаченого судового збору. Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення, є остаточною та не підлягає касаційному оскарженню.

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