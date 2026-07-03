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Полицейский не может держать TruCAM в руках — водитель через суд смог отменить штраф за превышение скорости

09:06, 3 июля 2026
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Из-за способа использования TruCAM водитель смог через суд отменить штраф за превышение скорости.
Полицейский не может держать TruCAM в руках — водитель через суд смог отменить штраф за превышение скорости
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Восьмой апелляционный административный суд отменил постановление патрульной полиции о наложении штрафа за превышение скорости и закрыл дело об административном правонарушении. Коллегия судей пришла к выводу, что в данном деле измерение скорости автомобиля с помощью прибора TruCAM, который полицейский держал в руках, не соответствует требованиям статьи 40 Закона Украины «О Национальной полиции», а полученные таким способом результаты не могут быть использованы в качестве надлежащего доказательства.

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Обстоятельства дела

Водителя автомобиля BMW X3 оштрафовали по ч. 1 ст. 122 КУоАП после того, как патрульный в Киеве зафиксировал движение транспортного средства со скоростью 79 км/ч при разрешенных в населенном пункте 50 км/ч. Нарушение было зафиксировано лазерным измерителем скорости TruCAM.

Водитель обратился в суд, считая постановление незаконным. Он утверждал, что полицейский проводил измерение скорости, держа прибор в руках, хотя статья 40 Закона Украины «О Национальной полиции», по его мнению, не предусматривает такого способа использования технического средства. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, что технические характеристики TruCAM допускают его использование в ручном режиме, а способ удержания прибора не имеет решающего значения для оценки доказательств.

Что решил апелляционный суд

Ключевым вопросом спора стало то, допускает ли статья 40 Закона Украины «О Национальной полиции» использование лазерного измерителя скорости TruCAM в ручном режиме.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции. Коллегия судей указала, что статья 40 Закона определяет порядок применения технических средств для выявления и фиксации правонарушений. По мнению суда, из содержания этой нормы следует, что такие технические средства должны быть закреплены либо размещены способом, предусмотренным законом, в частности по внешнему периметру дорог и зданий. Иных способов их использования данная норма не устанавливает.

Суд подчеркнул, что TruCAM является техническим средством для выявления и фиксации правонарушений в понимании статьи 40 Закона. Поскольку во время измерения скорости прибор находился в руках полицейского, а не был закреплен или размещен в порядке, предусмотренном законом, в данном деле результаты такого измерения не могут считаться надлежащим доказательством. Суд также отметил, что статья 40 Закона не предусматривает использование такого технического средства путем его удержания в руках во время измерения скорости.

Учитывая это, апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права и не дал надлежащей оценки доказательствам, в связи с чем постановление о наложении административного взыскания подлежит отмене.

Решение суда

Восьмой апелляционный административный суд отменил решение Галицкого районного суда Львова, удовлетворил иск водителя, отменил постановление патрульной полиции о наложении штрафа и закрыл производство по делу об административном правонарушении. Также по делу № 461/1766/26 суд взыскал с Департамента патрульной полиции в пользу истца 1664 грн уплаченного судебного сбора. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия, является окончательным и не подлежит кассационному обжалованию.

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