Арестованные квартиры, дома и автомобили будут продавать за полцены — в каком случае цена может снизиться вдвое

АРМА будет продавать арестованное имущество по новым правилам: после неудачного аукциона стартовую цену могут снизить на 50%.

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Правительство обновило правила реализации арестованного имущества, которым управляет АРМА. Новый порядок определяет, как будут продаваться арестованные активы в Украине и за рубежом, кто сможет участвовать в аукционах, как будет формироваться стартовая цена, что будет происходить, если торги не состоялись, а также устанавливает перечень лиц, которым запрещено приобретать такое имущество.

Кабмин постановлением №846, с которым ознакомилась «Судебно-юридическая газета», утвердил новый Порядок реализации арестованных активов в соответствии со статьей 21-6 Закона Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений».

Какие активы будут продаваться по новым правилам

Новый порядок распространяется на активы, которые:

переданы АРМА для реализации по определению следственного судьи или суда;

переданы агентству по нотариально удостоверенному согласию собственника;

находятся в управлении АРМА для исполнения судебных решений о конфискации, специальной конфискации либо взыскании активов в доход государства;

находятся за рубежом и переданы АРМА после признания соответствующего судебного решения компетентными органами другого государства либо по согласию собственника.

В то же время документ устанавливает ограничения. Не допускается продажа активов, в отношении которых уже рассматривается иск об их взыскании в соответствии с Законом «О санкциях», до вступления решения суда в законную силу. Исключение сделано только для имущества, которое быстро портится. Также до вступления в законную силу соответствующего судебного решения нельзя реализовывать движимое имущество, признанное культурной ценностью.

Продажа только через электронные аукционы

Документ предусматривает, что арестованные активы, находящиеся в Украине, будут продаваться исключительно на конкурентной основе через электронные аукционы в электронной торговой системе.

Исключение установлено для:

ценных бумаг, которые будут продаваться на организованных рынках капитала;

отдельных видов товаров, торговля которыми законом разрешена только на организованных товарных рынках.

Что касается активов, расположенных за пределами Украины, их реализация будет осуществляться в соответствии с законодательством государства, где они находятся, а также международными договорами. В таких случаях возможны несколько механизмов: продажа компетентными органами иностранного государства с последующим перечислением средств Украине, перемещение актива в Украину для продажи либо иной способ, предусмотренный международными соглашениями.

Как будет организована продажа

После получения актива АРМА имеет не более трех рабочих дней для организации оценки имущества (если она отсутствует либо устарела) и направления запроса в Гостаможслужбу относительно таможенных платежей.

После получения необходимых документов агентство в течение десяти рабочих дней принимает решение о реализации актива и публикует его на своем официальном сайте.

Объявление об аукционе должно содержать полное описание актива, его характеристики, стартовую цену, размер гарантийного и регистрационного взносов, дату проведения торгов, информацию об осмотре имущества, фотографии, реквизиты для расчетов, проект договора купли-продажи (если он предусмотрен), а также другие необходимые сведения. Документ отдельно запрещает включать в объявления условия, которые могут ограничивать конкуренцию либо дискриминировать потенциальных участников.

Кто может участвовать в аукционах

Для участия в торгах потенциальный покупатель должен через электронную систему подать заявление, загрузить необходимые документы и уплатить регистрационный и гарантийный взносы.

Для физических лиц предусмотрено представление копий документов, удостоверяющих личность, а юридические лица-нерезиденты должны также предоставить документы о регистрации и информацию о конечных бенефициарных собственниках.

Порядок прямо запрещает АРМА требовать от участников какие-либо иные документы, не предусмотренные документом.

Кому запретили покупать арестованные активы

Документ содержит широкий перечень лиц, которые не могут стать покупателями арестованного имущества.

В частности, это:

граждане и резиденты государства-агрессора;

юридические лица, связанные с государством-агрессором либо Беларусью;

компании из офшорных юрисдикций и юрисдикций, не выполняющих международные требования по борьбе с отмыванием средств;

лица, в отношении которых применены санкции;

лица, внесенные в реестр олигархов;

лица, которые уже побеждали на аналогичных торгах, но отказались от заключения договора либо оплаты;

связанные лица собственника арестованного актива, подозреваемого, обвиняемого либо ответчика по делу о необоснованных активах.

Для проверки таких обстоятельств АРМА будет проводить отдельную проверку победителя после завершения аукциона.

Стартовая цена, повторные торги и снижение стоимости

Первый аукцион проводится по стартовой цене, определенной независимой оценкой имущества.

Если актив не будет продан, на втором аукционе стартовая цена составит уже 50% от первоначальной.

Если и второй аукцион завершится без продажи, третий будет проводиться методом пошагового снижения стартовой цены с возможностью подачи ценовых предложений. Максимальное количество шагов снижения составит 99.

В то же время общая сумма продажи не может быть меньше суммы таможенных платежей, если такие платежи не были уплачены ранее.

Какие взносы придется уплатить

Порядок устанавливает размеры регистрационного взноса в зависимости от стартовой стоимости лота — от одного до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Гарантийный взнос составляет 10% стоимости актива, определенной оценкой, а для повторных торгов — 20%.

Вознаграждение оператора электронной площадки составляет 4% от цены продажи лота с учетом НДС.

Как будут определять победителя

Победителем признается участник, который предложил наивысшую цену и сделал хотя бы один шаг во время торгов.

Если заявление подал только один участник, он может выкупить актив по предложенной им цене, но не ниже стартовой. В случае одинаковых ценовых предложений преимущество будет иметь тот участник, который подал свое предложение раньше.

После завершения торгов победитель должен в течение пяти рабочих дней перечислить средства за приобретенный актив. После поступления средств АРМА оформляет акт реализации актива, который является основанием для перехода права собственности, а в отношении недвижимого имущества — после государственной регистрации такого права.

Что будет, если победитель откажется от покупки

Если победитель откажется подписывать документы либо не оплатит приобретенное имущество в установленный срок, его гарантийный взнос не возвращается.

В таком случае победителем может быть определен участник со следующим по величине ценовым предложением.

Как будут распределяться средства от продажи

Документ также определяет порядок использования средств от реализации активов в случаях самостоятельного исполнения судебного решения о специальной конфискации.

АРМА в течение трех рабочих дней после зачисления средств должно перечислить потерпевшим либо гражданским истцам суммы, определенные судом для возмещения ущерба. Если полученных средств недостаточно, они распределяются пропорционально между получателями. Остаток средств направляется в государственный бюджет.

Какие старые правила утратили силу

Одновременно с утверждением нового порядка правительство отменило одиннадцать предыдущих постановлений Кабинета Министров, принятых в 2017–2024 годах, которые регулировали конкурсный отбор организаторов продажи, проведение электронных торгов, деятельность межведомственной комиссии и внесение изменений в эти процедуры. Отныне вопросы реализации арестованных активов будут регулироваться единым Порядком, утвержденным постановлением №846.

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