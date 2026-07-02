Арештовані квартири, будинки та авто продаватимуть за пів ціни — у якому випадку ціна може впасти вдвічі

АРМА продаватиме арештоване майно за новими правилами: після невдалого аукціону стартову ціну можуть знизити на 50%.

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Уряд оновив правила реалізації арештованого майна, яким управляє АРМА. Новий порядок визначає, як продаватимуть арештовані активи в Україні та за кордоном, хто може брати участь в аукціонах, як формуватиметься стартова ціна, що відбуватиметься, якщо торги не відбулися, а також встановлює перелік осіб, яким заборонено купувати таке майно.

Кабмін постановою №846, з якою ознайомилась «Судово-юридична газета», затвердив новий Порядок реалізації арештованих активів відповідно до статті 21-6 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Які активи продаватимуть за новими правилами

Новий порядок поширюється на активи, які:

передані АРМА для реалізації за ухвалою слідчого судді або суду;

передані агентству за нотаріально посвідченою згодою власника;

перебувають в управлінні АРМА для виконання судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію чи стягнення активів у дохід держави;

знаходяться за кордоном і передані АРМА після визнання відповідного судового рішення компетентними органами іншої держави або за згодою власника.

Водночас документ встановлює обмеження. Не допускається продаж активів, щодо яких уже розглядається позов про їх стягнення відповідно до Закону «Про санкції», поки рішення суду не набере законної сили. Виняток зроблено лише для майна, що швидко псується. Також до набрання законної сили відповідним судовим рішенням не можна реалізовувати рухоме майно, визнане культурною цінністю.

Продаж лише через електронні аукціони

Документ передбачає, що арештовані активи, які знаходяться в Україні, продаватимуться виключно на конкурентних засадах через електронні аукціони в електронній торговій системі.

Виняток встановлено для:

цінних паперів, які продаватимуться на організованих ринках капіталу;

окремих видів товарів, торгівля якими законом дозволена лише на організованих товарних ринках.

Щодо активів, розташованих за межами України, їх реалізація здійснюватиметься відповідно до законодавства держави, де вони знаходяться, а також міжнародних договорів. У таких випадках можливі кілька механізмів: продаж компетентними органами іноземної держави з подальшим перерахуванням коштів Україні, переміщення активу до України для продажу або інший спосіб, передбачений міжнародними угодами.

Як організовуватимуть продаж

Після отримання активу АРМА має не більше трьох робочих днів для організації оцінки майна (якщо вона відсутня або застаріла) та направлення запиту до Держмитслужби щодо митних платежів.

Після отримання необхідних документів агентство протягом десяти робочих днів ухвалює рішення про реалізацію активу та публікує його на своєму офіційному сайті.

Оголошення про аукціон повинно містити повний опис активу, його характеристики, стартову ціну, розмір гарантійного та реєстраційного внесків, дату проведення торгів, інформацію про огляд майна, фотографії, реквізити для розрахунків, проєкт договору купівлі-продажу (якщо він передбачений), а також інші необхідні відомості. Документ окремо забороняє включати до оголошень умови, які можуть обмежувати конкуренцію або дискримінувати потенційних учасників.

Хто може брати участь в аукціонах

Для участі в торгах потенційний покупець повинен через електронну систему подати заяву, завантажити необхідні документи та сплатити реєстраційний і гарантійний внески.

Для фізичних осіб передбачено подання копій документів, що посвідчують особу, а юридичні особи-нерезиденти мають також надати документи про реєстрацію та інформацію про кінцевих бенефіціарних власників.

Порядок прямо забороняє АРМА вимагати від учасників будь-які інші документи, не передбачені документом.

Кому заборонили купувати арештовані активи

Документ містить широкий перелік осіб, які не можуть стати покупцями арештованого майна.

Зокрема, це:

громадяни та резиденти держави-агресора;

юридичні особи, пов'язані з державою-агресором або Білоруссю;

компанії з офшорних юрисдикцій та юрисдикцій, які не виконують міжнародні вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів;

особи, щодо яких застосовані санкції;

особи, внесені до реєстру олігархів;

особи, які вже перемагали на аналогічних торгах, але відмовилися від укладення договору або оплати;

пов'язані особи власника арештованого активу, підозрюваного, обвинуваченого чи відповідача у справі про необґрунтовані активи.

Для перевірки таких обставин АРМА проводитиме окрему перевірку переможця після завершення аукціону.

Стартова ціна, повторні торги та зниження вартості

Перший аукціон проводиться за стартовою ціною, визначеною незалежною оцінкою майна.

Якщо актив не буде проданий, на другому аукціоні стартова ціна становитиме вже 50% від початкової.

Якщо й другий аукціон завершиться без продажу, третій проходитиме за методом покрокового зниження стартової ціни із можливістю подання цінових пропозицій. Максимальна кількість кроків зниження становитиме 99.

Водночас загальна сума продажу не може бути меншою за суму митних платежів, якщо такі платежі не були сплачені раніше.

Які внески доведеться сплатити

Порядок встановлює розміри реєстраційного внеску залежно від стартової вартості лота — від одного до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Гарантійний внесок становить 10% вартості активу, визначеної оцінкою, а для повторних торгів — 20%.

Винагорода оператора електронного майданчика становить 4% від ціни продажу лота з урахуванням ПДВ.

Як визначатимуть переможця

Переможцем визнається учасник, який запропонував найвищу ціну та зробив хоча б один крок під час торгів.

Якщо заяву подав лише один учасник, він може викупити актив за запропонованою ціною, але не нижче стартової. У разі однакових цінових пропозицій перевагу матиме той учасник, який подав свою пропозицію раніше.

Після завершення торгів переможець має протягом п'яти робочих днів перерахувати кошти за придбаний актив. Після надходження коштів АРМА оформляє акт реалізації активу, який є підставою для переходу права власності, а щодо нерухомості — після державної реєстрації такого права.

Що буде, якщо переможець відмовиться від купівлі

Якщо переможець відмовиться підписувати документи або не оплатить придбане майно у встановлений строк, його гарантійний внесок не повертається.

У такому випадку переможцем може бути визначений учасник із наступною за величиною ціновою пропозицією.

Як розподілятимуть кошти від продажу

Документ також визначає порядок використання коштів від реалізації активів у випадках самостійного виконання судового рішення про спеціальну конфіскацію.

АРМА протягом трьох робочих днів після зарахування коштів має перерахувати потерпілим або цивільним позивачам суми, визначені судом для відшкодування шкоди. Якщо отриманих коштів недостатньо, вони розподіляються пропорційно між отримувачами. Залишок коштів спрямовується до державного бюджету.

Які старі правила втратили чинність

Разом із затвердженням нового порядку уряд скасував одинадцять попередніх постанов Кабінету Міністрів, ухвалених у 2017–2024 роках, які регулювали конкурсний відбір організаторів продажу, проведення електронних торгів, діяльність міжвідомчої комісії та внесення змін до цих процедур. Відтепер питання реалізації арештованих активів регулюватимуться єдиним Порядком, затвердженим постановою №846.

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