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Коли школярі сядуть за парти — Кабмін визначив строки навчального року 2026-2027

18:40, 2 липня 2026
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Навчальний рік розпочнеться 1 вересня 2026 року та триватиме до 30 червня 2027 року.
Коли школярі сядуть за парти — Кабмін визначив строки навчального року 2026-2027
Ілюстративне фото, джерело - Харківська міська рада
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Навчальний рік 2026/2027 в українських школах розпочнеться 1 вересня та триватиме до 30 червня. Водночас єдиних умов для всіх регіонів не буде: організацію навчання визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації на місцях.

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Уряд постановою №847 визначив, що у закладах загальної середньої освіти 2026/2027 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року.

Організацію початку навчального року забезпечуватимуть обласні та Київська міська військові (державні) адміністрації спільно із засновниками закладів освіти.

При цьому рішення ухвалюватимуть залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

Таким чином, особливості початку навчального року в різних регіонах можуть відрізнятися залежно від безпекових умов.

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