Власники зможуть офіційно зареєструвати своїх домашніх тварин: чи потрібно чипувати котів та собак

Першими зареєструвати можна буде котів, собак і домашніх тхорів, а чипування лише рекомендуватимуть.

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В Україні запускають дворічний експериментальний проєкт, у межах якого удосконалять систему ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. У майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі — ефективніше контролювати вакцинацію проти сказу та вести облік безпритульних тварин.

Реєстрація для власників буде добровільною і безкоштовною, а першими до системи включатимуть собак, котів і домашніх тхорів (фреток).

Так, уряд погодив реалізацію експериментального проєкту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин, у тому числі безпритульних.

Одночасно Кабмін затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту, який визначає механізм удосконалення ідентифікації та реєстрації домашніх тварин, механізм обліку, заміни (переоформлення) ветеринарних паспортів, а також замовлення бланків ветеринарних паспортів.

Крім того, Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства доручено забезпечити перетворення Єдиного державного реєстру домашніх тварин на Єдиний державний реєстр домашніх тварин, у тому числі безпритульних.

Яких тварин реєструватимуть

Перший етап експериментального проєкту охоплюватиме собак, котів і домашніх тхорів (фреток). Саме ці види підлягають ідентифікації відповідно до європейських підходів.

Проєкт реалізується відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин» і покликаний наблизити українську систему ідентифікації тварин до європейських стандартів.

Реєстрація буде добровільною та безкоштовною

Для власників домашніх тварин реєстрація у державному реєстрі буде добровільною та безкоштовною.

Внести інформацію до реєстру можна буде у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучаться до проєкту.

Водночас ветеринарні послуги, зокрема чипування або вакцинація, оплачуватимуться за чинними тарифами.

Законодавство не передбачає обов'язкової реєстрації домашніх тварин.

Чи потрібно чипувати тварину

Чипування не є обов'язковою умовою реєстрації.

Водночас власникам рекомендують чипувати тварин, оскільки це значно спрощує пошук і повернення загубленого улюбленця.

Якщо тварина вже має мікрочип, повторно встановлювати його не потрібно — ветеринарний лікар лише зчитає інформацію та внесе її до державного реєстру.

Як проходитиме реєстрація

Вносити інформацію до реєстру будуть ветеринарні лікарі державних і приватних клінік, які працюватимуть із системою.

Під час реєстрації власник або його офіційний представник має надати необхідні дані та підписати відповідну заяву, після чого ветеринар проведе ідентифікацію тварини або відсканує її мікрочип.

Саме тому дистанційна або онлайн-реєстрація не передбачена.

Також нова система дозволить перенести інформацію з чинних ветеринарних паспортів до державного реєстру без повторного оформлення документів.

Які можливості дасть новий реєстр

Після реєстрації у єдиній цифровій системі зберігатиметься інформація про домашню тварину, зокрема дані про вакцинацію, ветеринарні документи та інші необхідні відомості.

У разі втрати паперового ветеринарного паспорта інформацію можна буде швидко відновити.

Однією з ключових переваг має стати можливість оперативно повертати загублених домашніх тварин власникам. Якщо тварина матиме мікрочип або буде зареєстрована у системі, ветеринарний лікар або уповноважена установа зможуть швидко встановити її власника.

Також реєстр має сприяти ефективнішому контролю за вакцинацією, зокрема проти сказу, та профілактиці поширення небезпечних захворювань.

Як зміниться облік безпритульних тварин

Окремим напрямом проєкту стане централізований облік безпритульних тварин.

Реєстр дозволить формувати актуальні дані про їх кількість та ефективніше планувати програми відповідального поводження з тваринами.

Реєструвати безпритульних тварин будуть комунальні служби або інші юридичні особи, уповноважені органами місцевого самоврядування та які мають ліцензію на провадження ветеринарної практики.

Коли система запрацює повністю

Реєстр уже створено та передано на баланс Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Під час першого етапу пілотування до системи вже внесли понад 6 тисяч домашніх тварин.

Найближчим часом планується новий етап тестування за участю державних ветеринарних клінік. Після завершення інтеграції ветеринарних інформаційних систем до проєкту поступово долучатимуться і приватні ветеринарні заклади.

Після успішної реалізації експериментального проєкту Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Міністерством цифрової трансформації працюватимуть над інтеграцією цифрового ветеринарного паспорта до застосунку «Дія».

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